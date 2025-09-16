باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
قصه شن و باد، اولین رویداد گردشگری روستایی در روستای متین آباد + فیلم

قصه شن و باد، نخستین رویداد گردشگری روستایی در روستای متین آباد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قصه شن و باد این رویداد جایی برای معرفی آداب و رسوم ، خوراک محلی، بازی های بومی و صنایع دستی است.

 

