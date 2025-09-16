سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اهمیت پروژه ملی تحقیقاتی-ترویجی خرمای کشت بافتی رقم مجول در شهرستان جهرم، اجرای آن را گامی بلند در مسیر توسعه نوآوری و رونق اقتصادی منطقه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی ضمن تبریک فرا رسیدن بیست و پنجم شهریور ماه، روز ملی خرما، اظهار کرد: اجرای اینگونه پروژه‌ها، انتقال علم و فناوری‌های نوین به بهره برداران را سرعت می‌دهد و فرصتی استثنایی برای ارتقای دانش و مهارت آنها است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه فرآیند کشت بافتی رقم مجول نه تنها از سازگاری و کاربردی بودن نتایج تحقیقات در شرایط واقعی کشاورزی اطمینان حاصل می‌کند، بلکه بستری برای آشنایی کارشناسان و مروجان با دستاورد‌های جدید و همچنین درک بهتر محققان از چالش‌های واقعی تولید در مزارع و باغ‌ها فراهم می‌کند.

او، توسعه پایدار و اقتصادی بخش کشاورزی را از اولویت‌های اصلی برنامه‌های جهاد کشاورزی دانست و تصریح کرد: اجرای چنین پروژه‌های نوآورانه‌ای، نقشی بی‌بدیل در افزایش بهره‌وری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مستعد خواهد داشت.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با تأکید بر اهمیت کاشت نهال مقاوم در برابر آفات، گفت: این باغ مادری به منظور توسعه و جایگزینی با نخلستان‌های غیر اقتصادی در شهرستان جهرم، سالانه ۷۰۰ هزار اصله نخل خرما حاصل از ریز ازدیادی تولید خواهد کرد که علاوه بر باغداران استان فارس، در اختیار نخل‌داران جنوب کشور نیز قرار خواهد گرفت.

استان فارس با تولید حدود ۳۷۰ هزارتن خرمای مرغوب از قریب به چهار میلیون و ۸۰۸ هزار نفر درخت نخل بر سکوی نخست کشوری قرار دارد.

این استان ویترین ارقام متنوع خرما شامل کباب، شاهانی، زاهدی، مجول و پیارم است و بیشترین سطح زیر کشت خرما به ترتیب در شهرستان‌های قیروکارزین، کازرون و جهرم قرار دارد.

گفتنی است در سال گذشته حدود ۱۵ هزارتن خرما به ارزش ۱۳.۵ میلیون دلار از استان فارس به کشور‌های همسایه به ویژه پاکستان، امارات، روسیه، افغانستان و ترکیه صادر شده است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس