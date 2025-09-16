شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: به منظور برخی تعمیرات هر ۲ باند رفت و برگشت تونل توحید سه‌شنبه شب ۲۵ شهریور به طور کامل مسدود خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، هر دو باند این تونل از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح روز بعد چهارشنبه ۲۶ شهریورماه مسدود است.

براساس گزارش شرکت کنترل ترافیک تهران، شهروندان می‌توانند از مسیرهای جایگزین و خیابان‌های مجاور برای عبور و تردد به شرح زیر استفاده کنند.

مسیر جایگزین برای باند شمالی (به سمت شمال): بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت شمال بزرگراه چمران به سمت شمال.

مسیر جایگزین برای باند جنوبی (به سمت جنوب): بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب.

تونل توحید تهران امشب مسدود است
دلیل مسدود شدن تونل‌ها و بزرگراه‌های پایتخت چیست؟
انسداد موقتی سه تونل شهری تهران
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود

براساس گزارش‌های موجود، در حال حاضر تعمیرات و اورهال تجهیزات تونل‌های شهری به صورت مستمر و شبانه در پایتخت انجام می‌شود.

تونل توحید از ۲ تونل رفت و برگشت به طول ۲ هزار و ۱۳۶ متر تشکیل شده که هر کدام از تونل‌ها شامل سه باند رفت و برگشت است و جنوب پایتخت را به شمال شهر از طریق بزرگراه‌های نواب صفوی و چمران متصل می‌کند.

