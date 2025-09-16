باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، هر دو باند این تونل از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح روز بعد چهارشنبه ۲۶ شهریورماه مسدود است.
براساس گزارش شرکت کنترل ترافیک تهران، شهروندان میتوانند از مسیرهای جایگزین و خیابانهای مجاور برای عبور و تردد به شرح زیر استفاده کنند.
مسیر جایگزین برای باند شمالی (به سمت شمال): بزرگراه شیخ فضلالله نوری به سمت شمال بزرگراه چمران به سمت شمال.
مسیر جایگزین برای باند جنوبی (به سمت جنوب): بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب.
براساس گزارشهای موجود، در حال حاضر تعمیرات و اورهال تجهیزات تونلهای شهری به صورت مستمر و شبانه در پایتخت انجام میشود.
تونل توحید از ۲ تونل رفت و برگشت به طول ۲ هزار و ۱۳۶ متر تشکیل شده که هر کدام از تونلها شامل سه باند رفت و برگشت است و جنوب پایتخت را به شمال شهر از طریق بزرگراههای نواب صفوی و چمران متصل میکند.