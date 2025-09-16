سعید اوحدی در دیدار با رئیس قوه قضاییه، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطر شهدا به ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله بنیاد در دولت چهاردهم پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه که امروز سه شنبه ۲۵ شهریورماه در سالن اجتماعات بنیاد برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطر شهدا به ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله بنیاد در دولت چهاردهم پرداخت. 

مهندس اوحدی در این دیدار با اشاره به عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه بهداشت و درمان از پایان انتظار صف ۶۰ هزار نفری کمیسیون پزشکی خبرداد و اینکه کمیسیون پزشکی به روز شده است و شاهد تحولات خوبی در حوزه بهداشت و درمان در بنیاد بوده‌ایم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثاگران با بیان اینکه بیمه دی با توجه به شاخص‌های بیمه مرکزی رتبه اول را کسب کرده است گفت: مرکز تماس ملی با شماره ۱۶۷۱ به صورت ۲۴ ساعته در خدمت جامعه ایثارگری است و این مرکز به صورت ۲۴ ساعته به سوالات درمانی جامعه هدف پاسخگو است.

معاون رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به برنامه‌های معاونت تعاون و امور اجتماعی و معاونت توسعه مدیریت و منابع، عملکرد این دو معاونت را رضایت بخش اعلام کرد و با اشاره به موضوع مسکن و خودوری جامعه ایثارگری گفت: موضوع خودرو جانبازان ۲ سال بود که در قانون بودجه اجرا نشده بود و سرانجام آیین‌نامه آن مصوب شد، در حوزه مسکن و اشتغال نیز وضعیت قابل قبول است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین به ارائه گزارشی از عملکرد صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، صندوق قرض الحسنه شاهد، سازمان اموال و املاک کوثر، سازمان اقتصادی کوثر پرداخت.

مهندس اوحدی با اشاره به اقدامات بنیاد برای جامعه ایثارگری پس از جنگ ۱۲ روزه به ارائه آماری از تعداد شهدا و مجروحان پرداخت و گفت: خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند، کارگروه‌هایی برای دیدار و سرکشی از خانواده‌های شهدا تشکیل شد که با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه دیدار کردند.

در این نشست که باحضور جمعی از معاونان و مدیران بنیاد و ایثارگران عزیز برگزار شد. برخی از ایثارگران معزز به بیان مسائل خود پرداختند.

برچسب ها: بنیاد شهید ، جنگ ۱۲ روزه
خبرهای مرتبط
افتتاحیه نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران
در دیدار مهندس اوحدی با مادر «شهید مصطفی گشانی»:
تأسی از حضرت زینب (س) شاخصه مشترک همه مادران شهداست
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آخرین اخبار
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در عهد همدلی ایرانی‌ها + فیلم
نحوه مدیریت خواب فرزندان هم‌زمان با آغاز مدارس + فیلم
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
حدود ۳۰۰ مطابقت بین مجرمان و متهمان با اطلاعات بانک ژنتیک صورت گرفته است
قالیباف: استعمار ذهن مهم‌ترین اقدام دشمنان در عصر جدید است
«پل طبیعت» به رنگ طلایی درمی‌آید
پیرهادی: تعلل در تحویل تاکسی‌های برقی به مردم پذیرفتنی نیست
دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید
رد شدن پرورش کودک مطیع در علم روانشناسی + فیلم
رویای ویزای استرالیا، اتباع هندوستانی را به تله گروگانگیران انداخت
«استبدادزدایی» و «استعمارستیزی» دو بعد اساسی انقلاب اسلامی
کشف ۴۴۰ میلیارد اقلام پزشکی خارجی قاچاق در جنوب تهران
اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و مقابله با چالش‌های حقوقی و امنیتی در اولویت دولت است
حداقل ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری خواهند شد/ سرانجام پرونده چای دبش
دفاتر حقوقی خط مقدم صیانت از سرمایه‌های ملی هستند
رویکرد دولت چهاردهم توجه به محیط زیست است
با بی‌سلیقگی حق زندگی را از مردم محدوده نمایشگاه بین‌المللی سلب نکنید
ثبت سرقت عنوان بالاترین جرم در استان تهران/ خروج بیش از ۲۱۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز
ارزیابی ایمنی ۲۸۰۰ مدرسه در پایتخت
پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی
۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی