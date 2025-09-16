وزیر بازرگانی و تجارت پاکستان از توافق در خصوص کمیسیون مشترک ایران و پاکستان خبر داد و گفت: تقویت روابط مشترک بین و پاکستان اولویت ما است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- جام کمال خان وزیر بازرگانی و تجارت پاکستان درحاشیه بیست و دومین اجلاس مشترک همکاری های ایران و پاکستان اظهار داشت: تشکر می‌کنم از دولت جمهوری اسلامی ایران برای مهمان‌نوازی که نسبت به بنده و هیئت من برای برگزاری بیست و دومین جلسه کمیسیون مشترک کشور نشان دادند.

وی ادامه داد: در این مناسبات، ملاقات‌های فراوانی داشتیم. با سرکار خانم فرزانه صادق، وزیر و همچنین جناب آقای عارف، معاون اول محترم ریاست جمهوری، ملاقاتی را برگزار کردیم. علاوه بر این، کمیسیون جامعه تجاری پاکستان متشکل از ۵۰ شرکت پاکستانی نیز حضور داشتند و جلسه تجاری را برگزار کردند.

او بیان کرد: این جلسات تنها از طریق تعهدی که سران دو کشور، آقای شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، و رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، به وجود آوردند، ممکن شد.

وی ادامه داد:تمرکز ما بر روی کمیسیون مشترک اقتصادی گذاشته شد و هدف ما این بود که در خصوص تمام پروتکل‌ها و مواردی که دو کشور نیاز به توافق داشتند، به توافق برسیم.

او بیان کرد: خوشبختانه، ما توانستیم در خصوص تمام موارد و پروتکل‌های مرتبط با زیرمجموعه کمیسیون مشترک اقتصادی به توافق دوجانبه برسیم. پروتکل‌های مرتبط در زیرمجموعه این کمیسیون مشترک اقتصادی، یک طیف عظیمی از خدمات و همکاری‌های میان دو کشور را در حوزه‌های مختلف شامل می‌شود.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما از توافق، این است که بتوانیم به مردم دو کشور سود و منفعت متقابل برسانیم از طریق توسعه همکاری‌های اقتصادی. این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از جمله فرهنگ، زبان، خوراک، دین، لایف‌استایل و نوع زندگی‌مان باشد.

کمال خان گفت: من احساس می‌کنم که در نتیجه این اشتراکات، مردم دو کشور می‌خواهند که روابط اقتصادی ایران و پاکستان تقویت شود و جمهوری اسلامی ایران از همدیگر حمایت کنند. این بسیار مناسب و خوب است که کمیسیون مشترک کشور را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهیم.

وی افزود: در نهایت، از سرکار خانم در کمیسیون بیست و سوم خواهشمندم که از تمام توافقات و نتایج حاصل از کمیسیون بیست و دوم مطلع شوند. همچنین، تشکر می‌کنم از کمیته‌های کاری تخصصی میان دو کشور که نهایت تلاش خود را کردند تا به برگزاری این جلسه کمک کنند.

 

