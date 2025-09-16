لحظه بمباران بندر الحدیده یمن توسط رژیم صهیونیستی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0628\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0646\u062f\u0631 \u0627\u0644\u062d\u062f\u06cc\u062f\u0647 \u06cc\u0645\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f.\n\u00a0\n