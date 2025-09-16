باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
لحظه بمباران بندر الحدیده یمن توسط رژیم صهیونیستی + فیلم

تصاویری از لحظه بمباران بندر الحدیده یمن توسط رژیم صهیونیستی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های عبری از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به بندر الحدیده یمن خبر می‌دهند.

 

