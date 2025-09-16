معاون سازمان امور دانشجویان با اشاره به اهمیت ورزش در سلامت جسم و روان دانشجویان، هدف اصلی المپیاد ورزش‌های فناورانه را تقویت همدلی و نشاط در محیط دانشگاه‌ها دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - جهانبخش دانشیان، معاون سازمان امور دانشجویان، در مراسم اختتامیه نخستین المپیاد ورزش‌های فناورانه که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: «شکل‌گیری این المپیاد از سال گذشته برنامه‌ریزی شد و امیدواریم در سال‌های آینده شاهد حضور گسترده‌تر دانشجویان از دانشگاه‌های سراسر کشور باشیم. هدف اصلی این رقابت‌ها، تقویت روحیه همدلی، نشاط و شور دانشجویی است. درست است که در مسابقات ورزشی کسب عنوان مهم است، اما ارزش این المپیاد بیش از هر چیز ایجاد فضایی پرنشاط در میان دانشجویان است؛ فضایی که به آنان کمک می‌کند در آینده با روحیه‌ای قوی وارد جامعه و چرخه کار شوند.»

وی با اشاره به نقش ورزش در سلامت جسمی و روانی دانشجویان افزود: «ورزش کلیدی است که ضمن ایجاد نشاط، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سلامت دارد. به همین دلیل سازمان امور دانشجویان به‌طور جدی از برگزاری رشته‌های مختلف ورزشی حمایت می‌کند. استقبال دانشجویان از نخستین دوره این المپیاد، انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه و گسترش آن به ما می‌دهد.»

دانشیان از برنامه‌ریزی برای توسعه این رویداد در سطح بین‌المللی نیز خبر داد و گفت: «قرار است رقابت‌های بین‌المللی المپیاد ورزش‌های فناورانه نیز راه‌اندازی شود و مصر هستیم تیم‌های قدرتمندی از ایران در این رقابت‌ها حضور یابند. مشارکت فعال دانشجویان می‌تواند مسیر این هدف را هموار کند.»

او در بخش دیگری از سخنان خود به ترکیب ورزش و فناوری در این المپیاد اشاره کرد: «بخشی از این المپیاد به حوزه رباتیک، فناوری و نوآوری اختصاص دارد که امروز چندصد میلیون فعال در سطح جهان را به خود جذب کرده است. همان‌طور که همکارم آقای دانشور گفته‌اند، ما به دنبال آن هستیم که این حوزه در المپیادها برجسته شود تا بتوانیم ورزش را در کنار تکنولوژی پیش ببریم. نسل امروز با فناوری عجین شده و باید همزمان با آن حرکت کنیم. امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که هر دانشگاه قادر باشد بازی‌هایی مبتنی بر فرهنگ ایرانی طراحی و تولید کند و در عرصه‌های جهانی بدرخشد.»

