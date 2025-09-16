نام حسن یزدانی در لیست اولیه برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۷ تا ۲۲ آبان در ریاض پایتخت عربستان برگزار می‌شود و کاروان ورزشی ایران نیز در رشته‌های مختلف عازم این رویداد خواهد شد.

حسن یزدانی دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک پس از المپیک ۲۰۲۴ پاریس برای دومین مرتبه کتف خود را مورد عمل جراحی قرار داد، مدتی است که تمرینات سبک خود را برای بازگشت به میادین در وزن ۹۷ کیلوگرم آغاز کرده است.

در شرایطی که پیش از این اعلام شده بود این کشتی‌گیر از سال ۲۰۲۶ وارد رقابت‌های کشتی می‌شود، به احتمال فراوان از مسابقات کشورهای اسلامی به میادین بازمی‌گردد.

بر همین اساس نیز نام وی به همراه یکی دو کشتی‌گیر دیگر در لیست اولیه وزن ۹۷ کیلوگرم به کمیته ملی المپیک ارسال شده تا اگر تا آبان شرایط حضور در میادین را داشت به این مسابقات اعزام شود.

قرار است کادر فنی تیم ملی پس از بازگشت از مسابقات قهرمانی جهان نظر نهایی خود را درباره اعزام یزدانی به بازی‌های کشورهای اسلامی اعلام کند.

صفحه رسمی بازی‌های کشورهای اسلامی نیز با انتشار تصویر حسن یزدانی از حضور این قهرمان بزرگ در بازی‌های اسلامی خبر داد.

احتمال حضور احمد تاج‌الدین‌اف دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک از بحرین، ریزابک آیتموخان و همچنین ماگومدخان ماگومدوف نیز در این رقابت‌ها در وزن ۹۷ کیلوگرم وجود دارد.

برچسب ها: بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ، حسن یزدانی
خبرهای مرتبط
واکنش «حسن یزدانی» به جنایات صهیونیست‌ها
بازگشت یزدانی به چرخه انتخابی تیم ملی
حضور حسن یزدانی در دسته‌روی روز عاشورا + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اظهارات احسان حدادی در مورد ورزشکاران بازداشتی در کره جنوبی
پیروزی ایران در سرنوشت سازترین مسابقه گروه یک مقابل تونس/ شاگردان پیاتزا به صعود امیدوار ماندند
برنامه روز پایانی کشتی آزاد قهرمانی جهان/ جنگ عموزاد و آذرپیرا برابر طلایی‌های المپیک
طارمی نیمکت‌نشین المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
برنامه روز پنجم والیبال قهرمانی جهان/ نبرد سرنوشت‌ساز ایران
تراکتور- شباب الاهلی امارات؛ تقابل شاگردان اسکوچیچ با یاران سردار آزمون
احتمال حضور ۲ بازیکن خارجی جدید در ترکیب استقلال
سپاهانی‌ها در اندیشه طلسم‌شکنی در اردن
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
آخرین اخبار
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
در دیدار با دنیامالی مطرح شد؛ آمادگی اروگوئه برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
امضای قرارداد «سیائورا» با فدراسیون هندبال؛ پاکدل: نگاه ما به این همکاری بلندمدت است
آغاز رقابت نمایندگان ایران در جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳
تمارض‌های فوتبالی عجیب و دیدنی + فیلم
زمان آغاز لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد
اسکی باز ایتالیایی در شیلی جان باخت
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
زمان برگزاری المپیاد استعدادهای برتر اسکیت مشخص شد
دعوت اضطراری از دروازه‌بان جام جهانی به تیم ملی فوتسال
پیاتزا: ذهنیت بازیکنان تغییر کرد، اما کافی نیست
برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلبال جوانان در تهران
احتمال حضور ۲ بازیکن خارجی جدید در ترکیب استقلال
صالحی: حتما از گروه خود صعود می‌کنیم
پیروزی ایران در سرنوشت سازترین مسابقه گروه یک مقابل تونس/ شاگردان پیاتزا به صعود امیدوار ماندند
نماینده کرمانشاه قهرمان مسابقات سپک تاکرای کاپ آزاد کشور شد
حضور دو داور ایرانی در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵
سه ستون ثابت استقلال در مسیر آسیایی
قهرمانی نماینده ایران در مسابقات بین‌المللی رولبال زیر ذره بین رسانه عمان
برنامه بازی‌های تیم ملی فوتسال بانوان ایران در جام جهانی ۲۰۲۵ اعلام شد
سرمربی تیم ملی هندبال بانوان وارد تهران شد
طارمی نیمکت‌نشین المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
تبریک باشگاه پرسپولیس به مناسبت ششمین قهرمانی کشتی ایران
شکایت تراکتور از استقلال رد شد
استقلال هم در تختی به میدان می‌رود
اظهارات احسان حدادی در مورد ورزشکاران بازداشتی در کره جنوبی
صعود پینگ‌پنگ‌بازان ایران در جدیدترین رتبه بندی جهانی
برنامه روز پنجم والیبال قهرمانی جهان/ نبرد سرنوشت‌ساز ایران