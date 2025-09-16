باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بسته ویژه نابینایان که در آخرین روز جشنواره (پنجشنبه یکم آبان ۱۴۰۴) نمایش داده می‌شود، مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه به مخاطبان نابینا عرضه می‌شود تا تجربه‌ای متفاوت و فراگیر از تماشای سینما برایشان فراهم شود.

بر اساس این گزارش، نخستین بار است که در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، یک سانسِ ۶۰ دقیقه‌ای به مخاطبان نابینا اختصاص می‌یابد.

گروه سوینا با هدف تسهیل استفاده جامعه نابینایان از محصولات فرهنگی و هنری با تمرکز بر ارائه نسخه ویژه از فیلم و سریال از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده است.

این برنامه در ادامه تجربه‌های موفق پیشین «سوینا» رقم می‌خورد. پیش‌تر نیز در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان چنین بخشی برای این دسته مخاطبان پیش‌بینی شده بود. علاوه بر این سال گذشته نیز در جشنواره فیلم فجر، «سوینا» در قالب بخش «مخاطبان خاص»، چند فیلم را برای این قشر جامعه آماده و ارائه کرده بود.

انجمن سینمای جوانان ایران با این رویکرد تلاش دارد تا با گسترش دسترسی و توجه به مخاطبان ویژه، امکان تجربه سینما را برای همه علاقه‌مندان، فارغ از محدودیت‌های جسمی، فراهم آورد.

چهل و‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.