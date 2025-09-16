باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه آهن در حاشیه بیست و دومین اجلاس مشترک همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان اظهار داشت: اتصال خط آهن زاهدان به کویته پاکستان، یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت تقویت ارتباطات ریلی بین ایران و پاکستان است. این اتصال به عنوان یک گلوگاه کلیدی در تجارت و حمل و نقل بین دو کشور شناخته می‌شود.

وی ادامه داد : خط موجود از زاهدان تا کویته با قدمتی بالا و وضعیت فرسوده‌ای مواجه است. این موضوع نیاز به بازسازی و بهسازی خط را ضروری می‌سازد.

او بیان کرد: در نشست‌های اخیر، توافقاتی برای بهبود و بازسازی این خط ریلی انجام شده است. مسئولین قول داده‌اند که کار مطالعاتی به زودی آغاز شده و تا پایان سال میلادی به اتمام برسد.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی بازسازی این خط از ابتدای سال ۲۰۲۶ شروع خواهد شد.

ذاکری توضیح داد: در بازه زمانی بهسازی و بازسازی، توافق شده است که ظرفیت جابجایی و ترانزیت بار بین ایران و پاکستان افزایش یابد. هدف افزایش ظرفیت موجود تا پنج برابر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در ۵ ماه گذشته، میزان جابجایی بار بین ایران و پاکستان حدود ۲۳۴ هزار تن بوده است. پیش‌بینی می‌شود که در شش ماه آینده، این میزان به ۱۰۰ هزار تن برسد.

وی ادامه داد: اتصال شبکه ریلی ایران و پاکستان می‌تواند به تقویت روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور کمک کند. برنامه‌های بازسازی و افزایش ظرفیت، امیدها را برای افزایش قابل توجه جابجایی بار بین دو کشور افزایش می‌دهد. این اقدامات نه تنها به نفع دو کشور خواهد بود، بلکه می‌تواند به توسعه منطقه نیز کمک کند.