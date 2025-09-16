باشگاه خبرنگاران جوان - سفیر اروگوئه در ایران با حضور در وزارت ورزش و جوانان با احمد دنیامالی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دنیامالی در این دیدار گفت: اروگوئه را به خاطر سبک فوتبالش دوست دارم. خیلی از مردم، این کشور را با فوتبال می‌شناسند و در واقع فوتبال بخشی از زندگی مردم اروگوئه است.

وی با اشاره به علاقه ایران به توسعه روابط ورزشی با کشور‌های مختلف از جمله اروگوئه، گفت: تدبیر دولت رئیس‌جمهور پزشکیان توسعه روابط با کشور‌های دنیا به ویژه کشور‌های آمریکای جنوبی است. با استقرار دولت جدید اروگوئه به نظر می‌آید فضای بهتری برای ایجاد همکاری دو کشور فراهم شده است. ایران با اروگوئه مشترکات زیادی دارد و خوشحال می‌شویم که تعاملات زیادی داشته باشیم. در حوزه ورزش با توجه به اینکه هر کدام از کشور‌ها در یکسری رشته سرآمد هستند، می‌توانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: این آمادگی را داریم که از وزیر ورزش اروگوئه میزبانی کنیم و بتوانیم تفاهم‌نامه‌ای را با این کشور داشته باشیم.

دنیامالی با اشاره به ابراز علاقه سفیر اروگوئه برای برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال دو کشور، گفت‌: دو هدف را در تعامل با کشور اروگوئه دنبال می‌کنیم. یکی هماهنگی برای دیدار تیم ملی فوتبال ایران و اروگوئه و اینکه بتوانیم قبل از جام جهانی بازی دوستانه‌ای را برگزار کنیم و دیگری اینکه بتوانیم تفاهم‌نامه مشترکی بین دو کشور در حوزه ورزش و جوانان منعقد کنیم.

وی گفت: قطعا اگر طرف اروگوئه‌ای آمادگی را داشته باشد، می‌توانیم پیش‌نویس قرارداد را آماده کنیم. تاریخ فوتبال اروگوئه در جام‌جهانی با قهرمانی آغاز شده و خوشحال می‌شویم که از تجربه این کشور استفاده کنیم و ارتباطات را توسعه دهیم. در برخی رشته‌ها مثل روئینگ نیز کشور اروگوئه قدمت زیادی دارد. در ایران حدود ۲۰ سال است که این رشته راه‌اندازی شده، ولی در این مدت کم نیز روئینگ ایران به افتخارات زیادی دست پیدا کرده است. همچنین درخصوص رشته‌هایی مثل کشتی و تکواندو نیز ایران این آمادگی را دارد که تجارب خود را در اختیار اروگوئه قرار دهد.

برالدو روکه نیکولا فلانیگن سفیر اروگوئه در ایران نیز با ابراز خوشحالی از این دیدار، اظهار داشت: یکی اشتراکات دو کشور ایران و اروگوئه این است که مردم هر دو کشور به فوتبال علاقه زیادی دارند. با توجه به اینکه جام‌جهانی را در پیش داریم هدف ما این است که بتوانیم دیدار دوستانه‌ای بین دو تیم فوتبال انجام شود. از وزیر ورزش ایران خواهشمندیم که با فدراسیون فوتبال این رایزنی را انجام دهند که دو تیم بتوانند به مصاف هم بروند.

وی افزود: یکی از برنامه‌های سفارت اروگوئه در ایران این است که مبادلات در حوزه‌های مختلف توسعه پیدا کند و همچنین بتوانیم در حوزه ورزش همکاری‌های خوبی با کشور ایران داشته باشیم.