به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، ۵ مستند تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در باغ موزه دفاع مقدس روی پرده می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۵ مستند تولید مرکز گسترش در باغ موزه دفاع مقدس روی پرده می‌روند. 

نخستین مستند «بی‌قرار» ساخته محمدعلی فارسی ۲۹ شهریور نمایش داده می‌شود. «خط القعر» ساخته فرشاد اکتسابی ۳۰ شهریور ماه روی پرده می‌رود، «یک وجب خاک» به کارگردانی نیما مهدیان، ۳۱ شهریورماه نمایش دارد.

اول مهرماه، «عقرب زرد» ساخته علی الفت روی پرده می‌رود، «فریم‌های فلسطینی» به کارگردانی سعید فرجی در آخرین روز این رویداد دوم مهرماه اکران می‌شود.

ساعت نمایش این فیلم‌ها ۱۶ تا ۱۸ و حضور برای علاقه‌مندان آزاد است.

کتاب الکترونیکی «۱۲ روز دفاع مقدس» منتشر شد
شهید اسماعیلیان، شهید دفاع از حریم هوایی کشور در دفاع مقدس
واکاوی ماهیت یک جنگ؛ فراتر از مرز‌ها و جاه‌طلبی صدام
پیکر امید جهان به سوی خانه ابدی بدرقه شد
«علت مرگ نامعلوم» نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۶
حذف جایزه مردمی از جشنواره فیلم کوتاه تهران؛ تصمیمی موقت یا تغییر رویکرد؟
شفاف‌سازی و مستندسازی منجر به کاهش میزان دعاوی شده است
مولدسازی موقوفات؛ بهترین شیوه اجرای نیت واقف
رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایرانی»
«مجنون» پس از ۲ سال روی پرده می‌رود
«ایران جان» در شبکه العالم؛ اکتشف ایران به وقت اصفهان
پویانمایی «بافنده بهار»؛ نقل افسانه‌های دنیای رنگ و نقش
حمایت از شرکت‌های دانش بنیان راه‌حل برون‌رفت از تحریم‌ها
