سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال فردا (چهارشنبه) راهی امارات خواهد شد تا دیدار استقلال و الوصل را از نزدیک تماشا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال فردا در اولین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا (سطح ۲) به مصاف الوصل امارات خواهد رفت.

این دیدار برای آبی‌پوشان از اهمیت زیادی برخوردار است و آنها پس از شکست برابر استقلال خوزستان به دنبال جبران هستند و می‌خواهند با تمام قوا لیگ قهرمانان را با نتیجه‌ای مطلوب آغاز کنند.

علی تاجرنیا رئیس هیات مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال که به دلیل رسیدگی به امور جاری باشگاه در ایران مانده، فردا راهی امارات خواهد شد تا از نزدیک بازی با الوصل را تماشا کند.

دیدار استقلال و الوصل امارات فردا ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه زعبیل دبی برگزار خواهد شد.