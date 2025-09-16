رئیس‌جمهور آمریکا گفت که رئیس‌جمهور اوکراین «باید با روسیه به توافق برسد» تا به جنگ کرملین علیه کشورش پایان دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین «باید با روسیه به توافق برسد» تا به جنگ کرملین علیه کشورش پایان دهد.

این اظهارات در بحبوحه بن‌بستی مداوم بر سر نشست اعلام‌شده بین زلنسکی و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه مطرح شد که در ابتدا قرار بود پس از نشست تاریخی ترامپ با رهبر روسیه در آلاسکا برگزار شود. این امر پس از آنکه روسیه در ابتدا آن را رد کرد، برای هفته‌ها محقق نشد و بعداً زلنسکی را به مسکو دعوت کرد، که کی یف به دلیل نگرانی‌های امنیتی آن را غیرقابل اجرا می‌داند.

ترامپ گفت که رهبران اوکراین و روسیه "از یکدیگر متنفرند" و گفت "به نظر می‌رسد که من باید با آنها در یک اتاق بنشینم، زیرا آنها نمی‌توانند در یک اتاق با هم بنشینند. "

او با اشاره به نشست آلاسکا گفت: "نفرت زیادی وجود دارد. اما نه، آن جلسه دستاورد‌های زیادی داشت. "

رئیس جمهور آمریکا همچنین درخواست قبلی خود را مبنی بر اینکه اروپا تمام خرید‌های نفت روسیه را "فوراً" متوقف کند، تکرار کرد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت او باید فشار بیشتری بر اروپا اعمال کند، گفت: "آن‌ها باید فوراً متوقف شوند، این برای ما منصفانه نیست. آنها نفت روسیه را می‌خرند و ما باید این کار را انجام دهیم. "

او در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که اگر حماس از اسرای اسرائیلی در غزه به عنوان سپر انسانی استفاده کند، «به دردسر بزرگی» خواهد افتاد.

ترامپ در حالی صحبت می‌کرد که اسرائیل حمله زمینی گسترده‌ای را علیه شهر غزه آغاز کرده است. او هنگام ترک کاخ سفید برای سفر رسمی به انگلیس با خبرنگاران صحبت کرد.

وقتی از ترامپ در مورد این حمله سوال شد، او گفت که اطلاعات زیادی در مورد آن ندارد.

ترامپ همچنین از پایگاه مشترک اندروز در مریلند قبل از عزیمت به انگلیس مدعی شد که ارتش آمریکا سه قایق ونزوئلایی مرتبط با قاچاق مواد مخدر را «منهدم» کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، ولودیمیر زلنسکی
