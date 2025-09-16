معاون درمان وزارت بهداشت گفت: مردم باید شیرینی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع مهم در نظام بهداشت و سلامت را احساس کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد رضوی روز سه‌شنبه در اجلاس وبیناری دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشوری، افزود: دانشگاه‌ها حداقل در ۶ ماه اول اجرای برنامه پزشکی خانواده باید بر روند ارجاع بیماران نظارت کافی اعمال کنند تا نحوه و کیفیت اجرای برنامه برای تمام مراکز نهادینه شود.

وی افزود: فهرست دانشگاه‌هایی که برای سطوح دو و سه اعلام آمادگی کرده‌اند؛ موجود است. بسیاری از مراکز می‌خواهند برنامه را در سطح شهر اجرا کنند؛ از اینرو باید برای سطح دو که ارجاع به کلینیک‌های تخصصی است، وقت و انرژی بیشتری بگذاریم.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم تکریم بیماران، افزود: باید به مراجعه کننده‌ای که از طریق نظام ارجاع می‌آید با احترام برخورد کرده و او را به درستی راهنمایی کرد تا شیرینی برنامه پزشکی خانواده را بچشد و از آن استقبال کند. ضمن این که برخی از این افراد از محرومیت‌های خاصی برخوردارند و نیاز به راهنمایی و مراقبت دارند.

لزوم نظارت و دقت لازم در روند ارجاع بیمار

رضوی با اشاره به اینکه منابع برنامه پزشکی خانواده محدود است ولی پرداخت‌ها باید به روز و ماهانه انجام شود، گفت: شکست پزشکی خانواده و نظام ارجاع در فارس و مازندران به خاطر عدم اجرای برنامه در سطوح ۲ و ۳ بود؛ پس دانشگاه‌ها باید نظارت و دقت لازم در روند ارجاع بیمار را جدی بگیرند.

وی با اعلام اینکه ۳۰ درصد ویزیت‌ها را می‌توان به صورت تله مدیسین (پزشکی از راه دور) انجام داد، افزود: لازم است دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور العمل کد‌های ۱۲۵ و ۱۱۰ را اجرا کنند تا هم سطح ایمنی ارتقا یافته و هم تعرضات به پرسنل کاهش یابد.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه از اول سال ۱۴۰۴ ارز اختصاصی لوازم مصرفی از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل شده و احتمالا این ارز بزرگترین چالش ماست، تصریح کرد: تاکنون با ذخایر لوازم گذشته نیاز‌ها را مدیریت کرده‌اید و باید مراقب شیفت کالا‌ها به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشید. باید بتوانیم مابه التفاوت‌ها را از بیمه‌ها پرداخت کنیم تا به مردم فشار وارد نشود.

ابلاغ آیین‌نامه پدافند غیرعامل و مسمومیت‌های دارویی و شیمیایی به دانشگاه‌ها

وی از ابلاغ آیین نامه پدافند غیرعامل و مسمومیت‌های دارویی و شیمیایی به دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: برای تامین برق بیمارستان‌ها از روش دوسویه استفاده کنید. هنوز در برخی مراکز از دیزل ژنراتور‌ها استفاده می‌شود در حالی که این ژنراتور‌ها برای مواقع ضروری و بحرانی است.

معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه آیین‌نامه با بیمه‌ها جمع بندی شده و ابلاغ خواهد شد، یادآور شد: نیاز‌های اعلام شده نیروی متخصص از سوی دانشگاه‌ها پنج هزار نیروست که ۲۲۰۰ نفر می‌توانیم توزیع کنیم، در عین حال دانشگاه‌ها خدمات‌دهی به مناطق محروم را نباید از نظر دور دارند.

منبع: وبدا

برچسب ها: وزارت بهداشت ، تکریم بیمار ، برنامه پزشک خانواده
