رژیم صهیونیستی دوازده حمله هوایی علیه بندر الحدیده یمن انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تلویزیون المسیره یمن گزارش داد که رژیم صهیونیستی دوازده حمله هوایی علیه بندر الحدیده یمن انجام داده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی پیش از این اعلام کرد که نیروی هوایی این رژیم اشغالگر حمله‌ای را به بندر الحدیده در یمن آغاز کرده است.

طبق گزارش منابع محلی، رژیم صهیونیستی تاکنون ۱۲ حمله هوایی به سه اسکله بندر الحدیده انجام داده است.

انصارالله یمن پیش از این گفته بود که اسرائیل به بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی برای تحمیل رنج به همه یمنی‌ها ادامه می دهد تا یمن را وادار به توقف حملات خود به اسرائیل که در حمایت از غزه انجام می شود، کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به یمن ، حمله اسرائیل
