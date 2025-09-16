شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آلودگی کارخانه سیمان در روستاهای تلوستان و حوالی آن در شهرستان گالیکش استان گلستان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان گالیکش در استان گلستان واقع شده است. در حومه این روستا کارخانه سیمانی وجود دارد که موجب آلودگی محیط زیست این منطقه شده و نفس روستا‌های تلوستان و اطراف آن را تنگ کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

به نام خدا از مسئولان رسانه‌ای درخواست داریم یکی بیاد به داد مردم شهرستان گالیکش و روستا‌های تلوستان وحومه به داد ما برسند. شاید شدیدترین الودگی در سطح کشور در کارخانه سیمان پیوند گلستان اتفاق میفته که حاوی مواد سمی وسرطان زا هست. خواهشمندیم به داد مردم و طبیعت برسید. کشاورزی را نابود کرده و دام‌ها در حال تلف شدن هستند. سرطان ریه وخون به شدت رو به افزایش هست. تورو خدا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.