شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آلودگی کارخانه سیمان در روستاهای تلوستان و حوالی آن در شهرستان گالیکش استان گلستان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان گالیکش در استان گلستان واقع شده است. در حومه این روستا کارخانه سیمانی وجود دارد که موجب آلودگی محیط زیست این منطقه شده و نفس روستا‌های تلوستان و اطراف آن را تنگ کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

به نام خدا از مسئولان رسانه‌ای درخواست داریم یکی بیاد به داد مردم شهرستان گالیکش و روستا‌های تلوستان وحومه به داد ما برسند. شاید شدیدترین الودگی در سطح کشور در کارخانه سیمان پیوند گلستان اتفاق میفته که حاوی مواد سمی وسرطان زا هست. خواهشمندیم به داد مردم و طبیعت برسید. کشاورزی را نابود کرده و دام‌ها در حال تلف شدن هستند. سرطان ریه وخون به شدت رو به افزایش هست. تورو خدا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

 

برچسب ها: آلودگی محیط زیست ، مشکلات مردم ، کارخانه
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار زنجان؛
آلودگی محیط زیست در روستای شهرک به لطف احداث معدن
شهروندخبرنگار خوزستان؛
کمبود سطل زباله اهالی فاز دوم امیر آباد آبادان را به دردسر انداخت + فیلم
شهروندخبرنگار چهارمحال و بختیاری؛
مشکلات برخی از معابر لردگان از زبان شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سردرگمی معلمان حق التدریسی در تبدیل وضعیت
برگزاری کاروان ورزشی مهر بانشاط در تولمات + عکس
خریداران خودروی سهند در صف انتظار تحویل
بازدید از شرکت دانش بنیان تولید حشرات کنترل‌کننده آفات کشاورزی
آلودگی کارخانه سیمان نفس اهالی روستای تلوستان و ازاف آن را تنگ کرد
آخرین اخبار
آلودگی کارخانه سیمان نفس اهالی روستای تلوستان و ازاف آن را تنگ کرد
سردرگمی معلمان حق التدریسی در تبدیل وضعیت
برگزاری کاروان ورزشی مهر بانشاط در تولمات + عکس
خریداران خودروی سهند در صف انتظار تحویل
بازدید از شرکت دانش بنیان تولید حشرات کنترل‌کننده آفات کشاورزی
رنجش کودک شیرین زبان ۴ ساله از نداشتن سرسره در بوستان ۱۵ خرداد تهران + فیلم
نارضایتی خریداران چانگان از افزایش قیمت خودرو
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نیشابور + عکس
تصاویری از برگزاری مسابقات بین باشگاهی سامبو در قم به مناسبت هفته وقف
رنجش اهوازی‌ها از معابر خاکی در منطقه پردیس + عکس
دانشجویان کم بضاعت همچنان در انتظار واریز کمک شهریه