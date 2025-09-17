باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "امیر حسین نقی مهر" اظهار داشت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، برخی افراد سودجو با ایجاد کانال‌ها و صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی و تبلیغ فروش کتاب و لوازم‌التحریر ارزان یا تخفیف‌های ویژه و اغوا کننده، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌نمایند.

وی افزود: چنین اقداماتی نه‌تنها موجب خسارت مالی به خانواده‌ها می‌شود، بلکه باعث ایجاد بی‌اعتمادی در خرید‌های اینترنتی شده که لازم است شهروندان نسبت به این گونه کلاهبرداری‌ها آگاهی کافی داشته باشند.

رئیس پلیس فتا گیلان تأکید کرد: خانواده‌ها صرفاً از فروشگاه‌های معتبر و وب‌سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی خرید کنند و همچنین پیش از هرگونه پرداخت وجه، از صحت آگهی، هویت فروشنده و اعتبار درگاه پرداخت اطمینان حاصل نمایند.

سرهنگ نقی‌مهر در پایان خاطرنشان کرد: هیچ ارزانی بی علت نیست و در بسیاری از موارد پشت این تبلیغات جذاب، کلاهبرداری پنهان شده است. شهروندان با رعایت نکات ایمنی می‌توانند در آغاز سال تحصیلی آرامش و خاطره‌ای خوش برای فرزندان خویش رقم بزنند.

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک می‌توانند از طریق تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir موضوع را گزارش دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان