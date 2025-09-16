باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دشمنان، عزت، قدرت و پیشرفت ایران را نمی‌خواهند + فیلم

بخشی از صحبت‌های رئیس قوه قضائیه در خصوص دشمنان و پیشرفت ایران را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه گفت: شیطان صفت‌ها و دشمنان ایران اسلامی جانفشانی، ایستادگی و استقامت مردم ایران در راه خدا را نمی‌خواهند.

 

مطالب مرتبط
دشمنان، عزت، قدرت و پیشرفت ایران را نمی‌خواهند + فیلم
young journalists club

خواسته مردم از رئیس قوه قضائیه در سفر به استان گلستان چه بود؟

دشمنان، عزت، قدرت و پیشرفت ایران را نمی‌خواهند + فیلم
young journalists club

رئیس دستگاه قضا : هر ترک فعلی جرم نیست + فیلم

دشمنان، عزت، قدرت و پیشرفت ایران را نمی‌خواهند + فیلم
young journalists club

روایت خدمت شهید جمهور + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
قیمت خودرو هم مانند هر کالای دیگری باید متناسب با تورم افزایش یابد + فیلم
۲۶۰۲

قیمت خودرو هم مانند هر کالای دیگری باید متناسب با تورم افزایش یابد + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
ناگفته‌های شکست اطلاعاتی اسرائیل در عملیات دوحه
۹۵۸

ناگفته‌های شکست اطلاعاتی اسرائیل در عملیات دوحه

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان برای روایت قدرت ایران + فیلم
۹۵۷

توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان برای روایت قدرت ایران + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تصاویر جنایت شب گذشته صهیونیست‌ها در غزه + فیلم
۹۰۱

تصاویر جنایت شب گذشته صهیونیست‌ها در غزه + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم
۶۹۰

گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.