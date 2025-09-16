باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «این دود از دیشب شروع شده و شدتش به حدی بوده که تا این لحظه همچنان سطح شهرهای اهواز، حمیدیه و کارون را فرا گرفته»، گفت: این وضعیت، نفس شهروندان را تنگ کرده و زندگی عادی آنها را با مشکل مواجه ساخته است.

او با تاکید بر لزوم توجه مسئولان اجرایی و مجلس به مشکلات اصلی استان به جای مسائل غیرضرور، دو موضوع «آلودگی هوا (اعم از ریزگردها و پدیده جدید دود)» و «بیکاری» را از جمله چالش‌های اساسی خوزستان برشمرد.

یوسفی از تشکیل جلسه‌ای ویژه در روز شنبه آینده در مجلس با حضور وزارت امور خارجه، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: این جلسه به دلیل بی‌عملی صورت گرفته در قبال آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم و آلودگی هوای فعلی تشکیل می‌شود. قبلاً نیز هواپیماهای آبپاش آمدند اما پس از آن اتفاق خاصی رخ نداد.

این نماینده مجلس، پاسخ برخی مسئولان مبنی بر «صبر کردن تا فصل پاییز و زمستان برای رفع خودبه‌خودی مشکل» را غیرقابل قبول و نشان‌دهنده مدیریت ضعیف دانست و اضافه کرد: مردم منتظر اقدام عملی هستند، نه کارهای نمایشی یا وعده‌های بی‌ثمر.

یوسفی در پایان با اشاره به پیگیری‌ها در مجلس، از «طرح سؤال» و حتی «مطرح کردن بحث استیضاح وزیر نیرو» به دلیل مشکلات قطع برق در شرایط سخت جوی خوزستان خبر داد و بر ضرورت «اقدام عملی» از سوی دولت در سطح ملی و استانی برای پایان دادن به رنج مردم غیور و ولایتمدار خوزستان تأکید کرد.