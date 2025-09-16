یوسفی با اشاره به آلودگی شدید هوای ناشی از دود در شهر‌های خوزستان، این وضعیت را یک چالش اصلی و مطالبه به حق مردم دانست و از بیعملی مسئولان اجرایی انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «این دود از دیشب شروع شده و شدتش به حدی بوده که تا این لحظه همچنان سطح شهرهای اهواز، حمیدیه و کارون را فرا گرفته»، گفت: این وضعیت، نفس شهروندان را تنگ کرده و زندگی عادی آنها را با مشکل مواجه ساخته است.

او با تاکید بر لزوم توجه مسئولان اجرایی و مجلس به مشکلات اصلی استان به جای مسائل غیرضرور، دو موضوع «آلودگی هوا (اعم از ریزگردها و پدیده جدید دود)» و «بیکاری» را از جمله چالش‌های اساسی خوزستان برشمرد.

یوسفی از تشکیل جلسه‌ای ویژه در روز شنبه آینده در مجلس با حضور وزارت امور خارجه، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: این جلسه به دلیل بی‌عملی صورت گرفته در قبال آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم و آلودگی هوای فعلی تشکیل می‌شود. قبلاً نیز هواپیماهای آبپاش آمدند اما پس از آن اتفاق خاصی رخ نداد.

این نماینده مجلس، پاسخ برخی مسئولان مبنی بر «صبر کردن تا فصل پاییز و زمستان برای رفع خودبه‌خودی مشکل» را غیرقابل قبول و نشان‌دهنده مدیریت ضعیف دانست و اضافه کرد: مردم منتظر اقدام عملی هستند، نه کارهای نمایشی یا وعده‌های بی‌ثمر.

یوسفی در پایان با اشاره به پیگیری‌ها در مجلس، از «طرح سؤال» و حتی «مطرح کردن بحث استیضاح وزیر نیرو» به دلیل مشکلات قطع برق در شرایط سخت جوی خوزستان خبر داد و بر ضرورت «اقدام عملی» از سوی دولت در سطح ملی و استانی برای پایان دادن به رنج مردم غیور و ولایتمدار خوزستان تأکید کرد.

برچسب ها: آتش سوزی تالاب هورالعظیم ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
آتش سوزی مجدد در تالاب هورالعظیم؛ دود آسمان اهواز را فرا گرفت
هواپیمای آب‌پاش برای مهار آتش‌سوزی هورالعظیم به خوزستان اعزام می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هواشناسی خوزستان هشدار زرد صادر کرد
فریاد بی‌صدای خوزستان را بشنوید! هورالعظیم در آستانه نابودی
بهره‌برداری از ۱۳ مدرسه با مجموع ۲۶ کلاس درس در خوزستان
دورکاری ادارات سه شهر خوزستان و تاخیر شروع ساعت اداری اهواز
وضعیت اضطراری آلودگی هوا و دود در خوزستان نیازمند اقدام عملی فوری است
کشف ۳ و نیم تن ماری جوانا در ایذه
اعتبارات ورزشی تخصیص داده شده به اندیمشک باید جذب و عملیاتی شوند
گرد و خاک ادارات سه شهر خوزستان را دورکار کرد/ آغاز فعالیت ۳ شهر با تاخیر
جهش ۱۰۰ درصدی حیوان گزیدگی در خوزستان
آخرین اخبار
دورکاری ادارات سه شهر خوزستان و تاخیر شروع ساعت اداری اهواز
گرد و خاک ادارات سه شهر خوزستان را دورکار کرد/ آغاز فعالیت ۳ شهر با تاخیر
فریاد بی‌صدای خوزستان را بشنوید! هورالعظیم در آستانه نابودی
وضعیت اضطراری آلودگی هوا و دود در خوزستان نیازمند اقدام عملی فوری است
بهره‌برداری از ۱۳ مدرسه با مجموع ۲۶ کلاس درس در خوزستان
کشف ۳ و نیم تن ماری جوانا در ایذه
اعتبارات ورزشی تخصیص داده شده به اندیمشک باید جذب و عملیاتی شوند
جهش ۱۰۰ درصدی حیوان گزیدگی در خوزستان
هواشناسی خوزستان هشدار زرد صادر کرد
خوزستان تولید کننده ۲۳ درصد خرمای کشور
نجات جان شهروند حادثه‌دیده در منطقه سخت گذر کول سیرا دزفول
سایه خطرناک آلودگی بر سر هویزه، ۸ شهر در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی