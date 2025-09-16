فرمانده انتظامی شهرستان رودبار از بازداشت ۸ نفر از عاملان اصلی نزاع و درگیری در شهرلوشان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ " رضا کاظمی " اخلال در نظم عمومی و ارعاب شهروندان را خط قرمز پلیس اعلام کرد و اظهار داشت:مجموعه انتظامی قاطعانه و بدون اغماض با هرگونه اقدامی که مخل امنیت و آرامش شهروندان شود برخورد خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری دسته جمعی چندین نفر در شهر لوشان، که بلافاصله ماموران انتظامی کلانتری ۱۴ و یگان امداد این شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار با بیان اینکه با حضور پلیس ۸ نفر از عاملان نزاع و درگیری که موجب سلب آرامش عموم شده بودند را در دو عملیات مجزا پلیسی دستگیر پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه: افرادی که باعث تشویش اذهان عمومی و القاء حس ناامنی می‌شوند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، و برخورد پلیس و دستگاه قضائی در مقابل هر نوع ایجاد مزاحمت و اوباش‌گری سرسختانه خواهد بود.

سرهنگ رضا کاظمی درخاتمه از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان