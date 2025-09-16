رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: امروز هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین و قوی‌ترین شبکه امدادی جهان شناخته می‌شود؛

در این نشست بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه امدادگران، نجاتگران و مدیران استانی، بر ضرورت انسجام و هم‌افزایی میان نیرو‌های عملیاتی تأکید کرد و یاد شهیدان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی داشت و گفت: شهادت این عزیزان خط سرخی در تاریخ است که از ایمان، فداکاری و عشق به انسانیت حکایت دارد.

 وی با اشاره به گستردگی و توان امدادی کشور افزود: امروز جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین و قوی‌ترین شبکه امداد و نجات در سطح جهان را در اختیار دارد؛ شبکه‌ای که حتی بسیاری از کشور‌ها با امکانات و جمعیت چندین برابر، توانایی دستیابی به گستره خدمات و تنوع فعالیت‌های آن را ندارند. 

محمودی همچنین با تقدیر از مدیریت جهادی و بی‌وقفه دکتر کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، گفت: پیگیری‌های وی در حوزه معیشت کارکنان و تجهیز ناوگان امدادی، برکت و آثار ارزشمندی را در این سازمان به همراه داشته است.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در پایان نیز از تلاش‌ها و خدمات معاونین امداد و نجات سراسر کشور تقدیر و بزرگ‌ترین دستاورد این گردهمایی را تقویت روحیه فرهنگی و دینی در کنار توان امدادی نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر عنوان کرد؛ اقدامی‌که می‌تواند گام‌های محکم‌تری در مسیر خدمت‌رسانی به مردم در شرایط بحران بردارد.

