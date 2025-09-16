دیدار شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم فوتبال تراکتور تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان امسال در نخستین دیدارش در این رقابت‌ها از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه آل راشد دبی به مصاف تیم شباب الاهلی امارات رفت.

 این تیم اماراتی از دو بازیکن ایرانی در ترکیب و یک نفر روی نیمکت (رضا غندی پور) بهره می‌برد و البته سردار آزمون را هم به علت آسیب دیدگی در فهرست ندارد.

ترکیب شباب الاهلی امارات:

حامد المغبالی - رنان ویکتور - ایگور گومس - هنریکه - ماکسیموویچ - سعید عزت اللهی - حریب عبدالله - مرصاد سیفی - موناس دابور - سلطان عدیل - گیلرمه بالا

ترکیب تراکتور ایران:

علیرضا بیرانوند - مهدی شیری - شجاع خلیل زاده، سدلار، ایگور پوستونسکی، دانیال اسماعیلی فر، تومسیلاو اشترکال، مهدی هاشم نژاد، محمد نادری، دروژدک و امیرحسین حسین زاده

گزارش بازی:

دقیقه ۱۴: تراکتور به گل اول رسید. تومیسلاو اشتراکالی با یک شوت از راه دور زیبا دروازه تیم اماراتی را باز کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۲۹: امیرحسین حسین زاده روی خط محوطه جریمه حریف صاحب فرصت خوب گلزنی شد، اما ارتفاع شوت او زیاد بود و توپش به بالای دروازه رفت.

دقیقه ۳۷: شوت سهمگین بازیکن شباب الاهلی به تیر دروازه تراکتور برخورد کرد.

دقیقه ۴۸: حرکت عالی گیلرمه و عبور از چند بازیکن تراکتور فرصت خوبی برای میزبان به وجود آورد، اما شوت نهایی سعید عزت الهی خوب نبود و به بالای دروازه رفت.

دقیقه ۵۰: تکل خشن دروژدک روی پاس سعید عزت‌اللهی باعث شد داور پس از مشورت با اتاق وی‌ای آر و بازبینی صحنه، به بازیکن تراکتور کارت قرمز مستقیم دهد و نماینده ایران ۱۰ نفره شد.

دقیقه ۵۸: گیلرمه باز هم یک حرکت عالی انجام داد و با تکنیک بالایش وارد محوطه جریمه تراکتور شد اما ضربه آخر را در حالی که فرصتی عالی برای گلزنی داشت، خوب نزد و توپ را محکم به بالای دروازه کوبید.

دقیقه ۶۰: شوت محکم و از راه دور بازیکن شباب الاهلی درست همانجایی رفت که بیرانوند حضور داشت و دروازه بان تراکتور توپ را به یک واکنش به کرنر فرستاد.

دقیقه ۶۵: گیلرمه بالاخره زهرش را ریخت و بازی را مساوی کرد. شوت ژولیو سزار را بیرانوند با واکنشی بد برگشت داد و درست جلوی پای گیلرمه انداخت و این بازیکن به راحتی دروازه خالی تراکتور را باز کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۶۷: سانتر عالی گیلرمه روی سر سزار فرود آمد، اما ضربه سر او از یک قدمی دروازه به بیرانوند برخورد کرد و دفع شد.

دقیقه ۷۹: شوت دیدنی سزار به تیر دروازه تراکتور برخورد کرد تا دروازه این تیم با خوش شانسی باز نشود و تیر دروازه این تیم برای بار دوم به لرزه دربیاید.

دقیقه ۸۲: ضربه سر شیرجه‌ای رضا غندی پور تازه وارد درست همانجایی رفت که بیرانوند حضور داشت و کار سختی برای مهارش نداشت.

دقیقه ۸۴: حسین زاده روی اشتباه مدافعان الاهلی برخلاف جریان مسابقه باز شد، اما این گل در شرایط آفساید به ثمر رسید و مردود شد.

دقیقه ۸۷: تیر دروازه تراکتور برای بار سوم به لرزه درامد و ضربه گیلرمه به تیر خورد.

در نهایت این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا تراکتور ۱۰ نفره در شبی که تیر دروازه مانع شکستش شد، یک امتیاز از نخستین بازی آسیایی دشت کند.

نکته این مصاف بازگشت علیرضا بیرانوند به ترکیب تراکتور پس از توقف حکم محرومیت‌اش توسط دادگاه داوری ورزش (CAS) است. هم‌چنین حضور ثابت سعید عزت‌اللهی و مرصاد سیفی و حضور رضا غندی‌پور به عنوان یار تعویضی به عنوان بازیکنان ایرانی در ترکیب شباب الاهلی نکته دیگری از این بازی بود.

برچسب ها: لیگ نخبگان آسیا ، تراکتور ، شباب الاهلی امارات
خبرهای مرتبط
آمار AFC از دیدار شباب الاهلی و تراکتور/ ثبت ۲۹ شوت به دروازه بیرو!
رونمایی از ترکیب آسیایی تراکتور؛ بازگشت بیرانوند به قفس توری
برد دیوانه‌وار شارجه در افتتاحیه لیگ نخبگان؛ الغرافه ۲ بار کامبک خورد
لیگ نخبگان آسیا؛
تراکتور- شباب الاهلی امارات؛ تقابل شاگردان اسکوچیچ با یاران سردار آزمون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
آخرین اخبار
آمار AFC از دیدار شباب الاهلی و تراکتور/ ثبت ۲۹ شوت به دروازه بیرو!
جهنم سن مامس با تعویض‌های طلایی آرتتا برای آرسنال گلستان شد/ پیروزی بلژیکی‌ها در هلند + فیلم
اسکوچیچ: شرایط جوی بسیار دشوار بود/ از موقعیت‌هایمان در ضدحملات استفاده نکردیم
سپاهان ۰ - ۱ الحسین اردن/ ناکامی ادامه‌دار شاگردان نویدکیا این بار در آسیا
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
درستکار: خوشحالم عموزاد انتقام المپیک را گرفت/ تجربه اسنایدر باعث شکست آذرپیرا شد + فیلم
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
هندبال نوجوانان آسیا؛ پیروزی پسران ایران برابر سوریه
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
بحرین میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ شد
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
رونمایی از ترکیب آسیایی تراکتور؛ بازگشت بیرانوند به قفس توری
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
در دیدار با دنیامالی مطرح شد؛ آمادگی اروگوئه برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
امضای قرارداد «سیائورا» با فدراسیون هندبال؛ پاکدل: نگاه ما به این همکاری بلندمدت است
آغاز رقابت نمایندگان ایران در جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳
تمارض‌های فوتبالی عجیب و دیدنی + فیلم
زمان آغاز لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد
اسکی باز ایتالیایی در شیلی جان باخت
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
زمان برگزاری المپیاد استعدادهای برتر اسکیت مشخص شد
دعوت اضطراری از دروازه‌بان جام جهانی به تیم ملی فوتسال