سرمربی استقلال پیش از دیدار هفته نخست سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا از قدرت هم‌گروهش صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استقلال ایران و الوصل امارات فردا شب (چهارشنبه) در چارچوب هفته نخست سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم خواهند رفت.

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از دیدار این تیم مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: فردا اولین بازی خود را برگزار خواهیم کرد. بازی ما مقابل قوی‌ترین تیم این گروه است. الوصل بازیکنان خوبی دارد، بودجه آنها دو برابر ما است. امسال سرمایه‌گذاری زیادی کردند و فکر می‌کنم حدود ۲۵ میلیون دلار هزینه کردند. بازی‌های زیادی از آنها دیدم و در تمامی قسمت‌ها خوب هستند. از مهاجمان‌شان احساس خطر می‌کنیم. بازیکنان وینگر مانند جورجینیو و فابینیو خطرناک هستند و باید مراقب آنها باشیم.

او ادامه داد: بازیکن دفاع راست آنها پرتغالی است و می‌تواند خطرساز باشد. مربی آنها (لوئیز کاسترو) خیلی خوب است و او را دوست دارم و با او رفیق هستم. او موفقیت‌های زیادی در فوتبال کسب کرده و شخصا رابطه خوبی با ایشان دارم ولی در بازی رقیب هم هستیم. امیدوارم هر دو به مرحله بعد صعود کنیم ولی فردا برابر او قرار دارم. من نمی‌خواهم زیاد صحبت کنم و تنها هدف ما عبور از این مرحله و رسیدن به مرحله بعدی است.

سرمربی استقلال افزود: ما بازیکنان جدیدی را اضافه کردیم. بیشترشان چند روز قبل به ما اضافه شدند. زیاد با ما تمرین نکردند، چون در تیم‌های ملی خودشان بودند. فکر می‌کنم دو یا سه روز است که تمرین می‌کنیم. این کافی نیست برای ساختن تیمی که می‌خواهیم، اما یکی از تیم‌های قدرتمند خواهیم بود. من دوست داشتم یک ماه و نیم دیگر با الوصل بازی کنم، اما خواهیم جنگید و این بازیکنانی که داریم با ما خیلی کار کردند، اما در نهایت نمی‌توانیم حقایق را نگوییم و به بازیکنان جدید فشار وارد کنیم.

ساپینتو گفت: آنها بازیکنان ارزشمندی برای تیم ما خواهند بود که در آینده‌ای نزدیک اتفاق می‌افتد. بازیکنان بزرگ اگر حتی ۸۰ درصد روی فرم باشند نمی‌توانند از نظر فیزیکی انتظارات ما را برآورده کنند. جمله‌ای را می‌خواندم که گفتند چرا نیمار به تیم ملی دعوت نمی‌شود؟ موضوعی است که ما اکنون با آن روبه‌رو هستیم. استعداد فقط کافی نیست، بازیکنانی که تازه آمده‌اند، فقط ۸۰ درصد آماده هستند و تا ماه می‌فرصت دارند که به ۱۰۰ برسند. نیمار هم اگر آماده بود، می‌توانست به جام جهانی برود. صد البته که شرایط ما تفاوت دارد. بازیکنانی آزاد بودند که به تنهایی تمرین می‌کردند و بعد به ما اضافه شدند. تمرینات انفرادی با گروهی تفاوت دارد. باید روی فرم بیایند که بتوانند برای ما بازی کنند. می‌توانند به ما کمک کنند، اما نه برای ۹۰ دقیقه. از آنها فردا استفاده می‌کنیم. هواداران باید بدانند که در حال آماده سازی هستیم.

او در پایان بیان کرد: در گذشته اگر در سطح تیم‌هایی مثل تراکتور و سپاهان نبودیم، اما اکنون شرایط جنگ با آنها را داریم. این امکان را داریم که تمام بازی‌ها را ببریم. وقتی تمام بازیکنان به فرم خود برسند و هماهنگی ایجاد شود، تیم هماهنگی خواهیم بود، اما اکنون به آن سطح نرسیدیم و باید صبور باشیم.

