باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - کیانوش غریب پور مدیر هنری سی‌و دومین جشنواره هنر‌های تجسمی بیان کرد: یکی از معضلاتی که تا به امروز در جشنواره هنر‌های تجسمی دیدم و به چشمم آمد، هویت جشنواره بود. جشنواره بسیار مهم است، به این دلیل که موضوع نسل جوان، یک گروه حساس و تاثیر گذار است.

وی درباره تغییر لوگوی جشنواره و لوگو قبلی گفت: امیدوارم طراح لوگو قبلی به دل نگیرد، اما لوگو قبلی هویت بصری نداشت، و اگر دقت کنید می‌بینید که در اغلب لوگو‌ها طراح‌ها لوگو را پنهان کرده‌اند؛ لذا این نشان می‌دهد طراحان لوگو تمایلی به نشان دادن آن نداشتند. نکته بعدی این است که در مرجع نسل جوان تلاش کردم لوگو جدید به عبارتی از جنس زمانه خود باشد و اشاره‌ای به فرهنگ تصویری داشته باشد؛ ترکیبی از عناصری است که به لحاظ مختلف با نسل نو ارتباط تاثیر گذار داشته باشد.

وی ادامه‌داد: بر همین اساس در طراحی لوگو جدید از چهار فرم دایره با عنوان "جوان" استفاده کردم و البته به اینکه چطور از این لوگو تندیس بسازیم هم فکر کردم.

غریب پور عنوان کرد: امسال برگزاری جشنواره را در تهران داریم. بر اساس انتظاری که جامعه فرهنگی از جامعه جوانان از ایران دارد و همیشه در ایران سفر کرده می‌تواند مورد نقد باشد، ولی از نظر من انتخاب جذابی بود. معمولا وقتی هر زمان جشنواره را در اقلیمی برگزار می‌کنیم اشاره‌ای به اقلیم نداریم و تنها در پوستر جشنواره نوشته می‌شود که مکان برگزاری جشنواره کجاست؛ لذا در طراحی هر سه پوستر به سراغ عناوین شهری رفتم، اینبار هم به سراغ موارد شهری و طبیعی تهران رفتم.

وی درباره پوستر‌های طراحی شده گفت: پس زمینه پوستر طراحی شده کر‌کره است، کرکره پوسیده‌ای که به رنگ سبز تغییر کرده است. این پوستر یک آیکون مرکزی دارد که عدد ۳۲ را نشان می‌دهد. در ادامه پوستر بخشی از لوگوی جوان به تصویر کشیده شده است و علامت "ضرب" در عبارت "جوان" به معنای جوانان است.

وی ادامه‌داد: پوستر اصلی جشنواره یکی از دیوار‌های سیمانی تهران همراه با یک گربه روی دیوار طراحی شده است. این ایده را با دبیر محترم مطرح کردم و ایشان به من این جسارت را داد تا پای این ایده بایستم. همچنین پوستر سوم که در محیط کار می‌شود، با شعار من ریشه در خاکم طراحی شده است.

وی در پایان گفت: حقیقت این است که من فکر کردم همیشه تندیس را باید به عنوان یک شیء ایستاده نگاه کنیم؛ اما ایده ما این است که این بار تندیس جشنواره در ابعادی کوچک به شکل دستبند باشد و تندیش را برای نفر اول به دستش خواهیم بست. البته تمام مدال‌ها بافت دستبندی متفاوت در رنگ بندی مختلف دارند.

شایان ذکر است آیدین مهدی زاده مدیر کل هنر‌های تجسمی، رضوان صادق زاده دبیر رویداد و نقاش و جمعی از اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره در این رونمایی حضور داشتند.