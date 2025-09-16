نخست وزیر بلژیک می‌گوید از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک گفت که کشورش از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل در پی درگیری‌های جاری در غزه حمایت خواهد کرد و این اقدامات را راهی ضروری برای اعمال فشار بر تل آویو توصیف کرد.

دی ویور در سخنرانی خود در پارلمان پیش از سفر قریب‌الوقوع خود به مجمع عمومی سازمان ملل، از توافق اخیر دولت در مورد فلسطین دفاع کرد و آن را "بهترین مصالحه ممکن" خواند.

رسانه‌های محلی به نقل از او گفتند: "ما تصمیم گرفتیم به اسرائیل فشار بیاوریم، بنابراین از هر تحریمی که اتحادیه اروپا بتواند پیشنهاد دهد، هر تحریمی، بدون بحث حمایت خواهیم کرد. ما حتی تحریم‌هایی را در سطح فدرال تصویب کرده‌ایم. "

نخست وزیر همچنین بر نفوذ محدود بلژیک در صحنه ژئوپلیتیکی گسترده‌تر تأکید کرد و گفت: «گفتن اینکه بلژیک قدرت بزرگی است که واقعاً می‌تواند بر صحنه ژئوپلیتیکی تأثیر بگذارد یا مشکلات خاورمیانه را حل کند، دروغ گفتن به مردم است.»

دی ویور بار دیگر حمایت خود را از راه حل دو دولتی اعلام کرد و گفت: «من معتقدم که فلسطینی‌ها حق دارند کشور خود را داشته باشند و در صلح و همزیستی با اسرائیل زندگی کنند.»

فرانسه و چندین کشور غربی از جمله بلژیک، انگلیس، کانادا و استرالیا قصد دارند در جلسات آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۸ تا ۲۳ سپتامبر، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند و به ۱۴۷ کشوری که قبلاً این کار را انجام داده‌اند، بپیوندند.

ارتش اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تقریباً ۶۵۰۰۰ فلسطینی، که اکثر آنها زن و کودک بودند، را در غزه به شهادت رسانده است. بمباران بی‌وقفه، این منطقه محصور را غیرقابل سکونت کرده و منجر به گرسنگی و شیوع بیماری‌ها شده است.

منبع: آناتولی

