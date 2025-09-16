باشگاه خبرنگاران جوان - «نورالدین درمنان» در جلسه بررسی مشکلات مجموعه شهرک مسکونی پگاه رزمآوران که با حضور نمایندگان این شهرک، شهردار مرکز لرستان، شورای شهر و برخی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار شد، گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار که بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف بود با دستور استاندار لرستان تعیین تکلیف شد.
وی افزود: براین اساس این مجموعه در قالب ۱۷۰۰ به صورت ۱۰۰۰ قطعه شش دانگ و ۷۰۰ قطعه به صورت سه دانگ تعیین تکلیف شد.
فرماندار خرمآباد گفت: در دو مورد این مجموعه مشکل داشت که یکی تفکیک قطعات بود که بیش از ۲۰سال تعیین تکلیف نشده بود که با ورود مهندس شاهرخی استاندار لرستان موضوع در کمیسیون ماده ۵ حل و فصل شد و امروز نیز در فرمانداری شهرستان بررسی مشکلات زیرساختی این مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
درمنان بیان کرد: در حوزه برق فرصت ۴۵ روزه داده شد که در این مدت روشنایی معابر شهرک فوق انجام شود و در خصوص ساماندهی فاضلاب و دفع آبهای سطحی، به آبفا شهرستان ماموریت داده شد که حتما طراحی لازم را داشته و این مطالبات اهالی را پیگیری کند.
وی در خصوص آسفالت و سایر موارد، هیاتی تشکیل شد که پس از بازدید از مجموعه پگاه رزمآوران و جمعبندی به مسائلی که مدنظرشان هست رسیدگی کنند، تصریح کرد: مصمم هستیم مطالبات مردم را با حضور میدانی پاسخگو باشیم و با پیگیری مستمر و با هماهنگی مردم گامهای موثری در راستای گرههایی که تاکنون در حوزههای مختلف شهری و خدمات شهری باز نشدند برداریم.
منبع:اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری لرستان