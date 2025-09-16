باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سربازان صهیونیست این‌بار با دارو‌های اعصاب اعتراض کردند + فیلم

ویدئویی از اعتراض سربازان صهیونیست با دارو‌های اعصاب را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سربازان صهیونیست در جریان جلسه پارلمان در مورد افزایش خودکشی در ارتش، انبوهی از داروهای روانپزشکی را روی میز ریختند.

 

