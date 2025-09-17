باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌اکبر ورمقانی در این مراسم که به همت بنیاد علوی در روستای باباریز سنندج و همزمان در شهرستان‌های دیگر برگزار شد، افزود: دولت دکتر پزشکیان توجه ویژه‌ای به آموزش و نیاز‌های دانش‌آموزان دارد و این موضوع در سفر‌های استانی و جلسات شورای آموزش و پرورش همواره در اولویت است.

وی روستای علی‌آباد مشیر دهگلان را نمونه موفق مشارکت مردمی در مدرسه‌سازی دانست و گفت: احداث مدرسه در این روستا با همکاری اهالی، خیرین و بخش دولتی الگویی برای دیگر مناطق است.

ورمقانی نقش بنیاد علوی را در حمایت از مناطق محروم مهم ارزیابی کرد و خواستار بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت این بنیاد در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شد.

او همچنین با اشاره به پیشرفت‌های ۴۵ سال گذشته در حوزه راه، آب، برق و گاز یادآور شد: هرچند کاستی‌هایی وجود دارد، اما همه مدیران استانی و شهرستانی که اغلب از نیرو‌های بومی هستند در تلاش‌اند اقدامات ماندگاری برای مردم رقم بزنند.

منبع: روابط عمومی استانداری استان