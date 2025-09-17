معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در آیین توزیع ۱۰ هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند استان گفت: رفع نیازهای آموزشی تنها با اعتبارات دولتی ممکن نیست و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و مشارکت مردمی می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را برطرف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌اکبر ورمقانی در این مراسم که به همت بنیاد علوی در روستای باباریز سنندج و همزمان در شهرستان‌های دیگر برگزار شد، افزود: دولت دکتر پزشکیان توجه ویژه‌ای به آموزش و نیاز‌های دانش‌آموزان دارد و این موضوع در سفر‌های استانی و جلسات شورای آموزش و پرورش همواره در اولویت است.

وی روستای علی‌آباد مشیر دهگلان را نمونه موفق مشارکت مردمی در مدرسه‌سازی دانست و گفت: احداث مدرسه در این روستا با همکاری اهالی، خیرین و بخش دولتی الگویی برای دیگر مناطق است.

ورمقانی نقش بنیاد علوی را در حمایت از مناطق محروم مهم ارزیابی کرد و خواستار بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت این بنیاد در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شد.

او همچنین با اشاره به پیشرفت‌های ۴۵ سال گذشته در حوزه راه، آب، برق و گاز یادآور شد: هرچند کاستی‌هایی وجود دارد، اما همه مدیران استانی و شهرستانی که اغلب از نیرو‌های بومی هستند در تلاش‌اند اقدامات ماندگاری برای مردم رقم بزنند.

 

منبع: روابط عمومی استانداری استان 

برچسب ها: کردستان ، هم افزایی دستگاه ها ، خیرین
خبرهای مرتبط
کردستان، قطب نوظهور گردشگری و صنایع‌دستی کشور/ درخواست تسهیلات ویژه برای توسعه زیرساخت‌ها
خدمات رایگان بورسیه بنیاد قلم چی برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه کردستان
تاکید استاندار کردستان بر ضرورت حفظ و تقویت وحدت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رسیدگی به پرونده با جدیت دنبال می شود
خدمات رایگان بورسیه بنیاد قلم چی برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه کردستان
ایجاد گذر گردشگری، به رونق بازار محلی و توسعه اقتصاد شهری کمک می‌کند
هم‌افزایی دولت و خیرین، راهکار رفع نیازهای آموزشی
آخرین اخبار
هم‌افزایی دولت و خیرین، راهکار رفع نیازهای آموزشی
رسیدگی به پرونده با جدیت دنبال می شود
ایجاد گذر گردشگری، به رونق بازار محلی و توسعه اقتصاد شهری کمک می‌کند
خدمات رایگان بورسیه بنیاد قلم چی برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه کردستان
برگزاری جشن عاطفه ها در روزهای آغاز مدارس
بازداشت ۲ نفر در خصوص حادثه تیراندازی معدن طلای سقز