گوترش: شاهد قحطی و کشتار جمعی در غزه هستیم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0622\u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u0648 \u06af\u0648\u062a\u0631\u0634\u060c \u062f\u0628\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644 \u06af\u0641\u062a:\ufe0f \u0648\u062c\u0648\u062f \u0645\u0648\u0627\u0646\u0639 \u062c\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u06a9\u0645\u06a9\u200c\u0647\u0627\u060c \u062c\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0637\u0631 \u0627\u0646\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n