گوترش: شاهد قحطی و کشتار جمعی در غزه هستیم + فیلم

بخشی از صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل متحد درخصوص شرایط وحشتناک غزه را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوانآنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت:️ وجود موانع جدی در ارسال کمک‌ها، جان میلیون‌ها فلسطینی را به خطر انداخته است.

 

