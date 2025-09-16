وزیر جهاد کشاورزی گفت: شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌تواند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه در پنجمین نشست کارگروه ملی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی اظهارداشت: در حال حاضر حدنگاری و صدور اسناد تک برگی اقدامی مهم برای حفاظت و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی سرعت خرد شدن اراضی را بیشتر از یکپارچه سازی اراضی کشاورزی دانست و بر ضرورت جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با اتکاء به احکام قانونی و بهره گیری گسترده از روش‌های آموزشی و ترویجی برای متقاعد کردن کشاورزان تاکید کرد.

وی اظهارداشت: در بحث تجمیع اراضی کشاورزی می‌شود به جای تجمیع زمین، مدیریت اراضی را یکپارچه کنیم، زیرا هدفمان این است که کشاورزی به شکل مطلوب انجام شود و یک مدیریت خوب روی قطعات زمین باشد.

نوری قزلجه تشکیل شرکت‌های کشت صنعت کوچک خانوادگی را از جمله راهکار‌های جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی عنوان کرد و گفت: بر اساس مطالعات تطبیقی، در برخی از کشور‌ها برای جلوگیری از تکه تکه شدن اراضی پس از فوت افراد، شرکت‌های کوچک خانوادگی کشاورزی با سهام مشخص تشکیل می‌شود و این اقدام می‌تواند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند.

نوری قزلجه افزود: تشکیل شرکت‌های کشت صنعت کوچک خانوادگی ابتدا باید در دولت مطرح و پس از تصویب در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: وزیر جهاد کشاورزی ، کشت و صنعت ، اراضی کشاورزی
خبرهای مرتبط
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
بازچرخانی آب از جمله سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است
آخرین اخبار
توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با افغانستان محور سفر اتابک به کابل
شرکت‌های کشت و صنعت کوچک خانوادگی می‌توانند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از پایان هفته
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه
هدف گذاری ترانزیت ریلی ۱۰۰ هزار تنی بین ایران و پاکستان+ فیلم
تقویت روابط مشترک بین ایران و پاکستان
امضای ۲۵ تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین ایران و پاکستان/ برنامه‌ریزی برای تحقق ترانزیت ۱۰ میلیارد دلاری+ فیلم
یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ شهریور ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
ثبت‌نام آزمون وکالت به درگاه ملی مجوز‌ها منتقل شد/ حذف درآمد شهرداری از مجوز تاکسی اینترنتی
عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکه‌ای قدرتمند از نهاد‌های مالی است
بازه زمانی دوساله برای تعویض تمامی چراغ‌های معابر+ فیلم
توسعه کشت محصولات اساسی در دیمزارها/تخصیص ۵۰ درصد آب به حوزه کشاورزی
بهره‌برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس
شورای رقابت تنها مرجع صالح برای قیمت گذاری کالا است
قانون بیمه کارگران ساختمانی به درستی اجرا نمی‌شود
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محور‌های مواصلاتی
کشاورزان از آتش زدن باقی مانده مزارع گندم و جو اجتناب کنند
فصل جدید همکاری راه‌آهن‌های ایران و پاکستان
وابستگی ۷۴ درصدی به گاز زنگ خطری برای امنیت انرژی کشور است
اگر درب‌های تمام دنیا را به ما ببندند می‌توانیم چراغ خانه خودمان را روشن کنیم
تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
تغییر اقلیم؛ عامل افزایش رویداد‌های غیرمنتظره در سراسر جهان
ادعای افزایش نرخ تعرفه برق صنایع رد شد
فرزین: اقتصاد در حال بازیابی مجدد است
صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صدور ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات مهندسی آب و برق در سال گذشته
اعلام آمادگی برای صادرات تراکتور به پاکستان+فیلم
تامین مسکن هنرمندان به شهر‌های جدید هویت می‌دهد
تغییر ذائقه خانوار‌ها قیمت برنج ایرانی را افزایش داد
اخلال در روند امور بانکی کشور در صورت عدم اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
جابه‌جایی ۶۵ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری