باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه در پنجمین نشست کارگروه ملی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی اظهارداشت: در حال حاضر حدنگاری و صدور اسناد تک برگی اقدامی مهم برای حفاظت و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی سرعت خرد شدن اراضی را بیشتر از یکپارچه سازی اراضی کشاورزی دانست و بر ضرورت جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با اتکاء به احکام قانونی و بهره گیری گسترده از روش‌های آموزشی و ترویجی برای متقاعد کردن کشاورزان تاکید کرد.

وی اظهارداشت: در بحث تجمیع اراضی کشاورزی می‌شود به جای تجمیع زمین، مدیریت اراضی را یکپارچه کنیم، زیرا هدفمان این است که کشاورزی به شکل مطلوب انجام شود و یک مدیریت خوب روی قطعات زمین باشد.

نوری قزلجه تشکیل شرکت‌های کشت صنعت کوچک خانوادگی را از جمله راهکار‌های جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی عنوان کرد و گفت: بر اساس مطالعات تطبیقی، در برخی از کشور‌ها برای جلوگیری از تکه تکه شدن اراضی پس از فوت افراد، شرکت‌های کوچک خانوادگی کشاورزی با سهام مشخص تشکیل می‌شود و این اقدام می‌تواند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند.

نوری قزلجه افزود: تشکیل شرکت‌های کشت صنعت کوچک خانوادگی ابتدا باید در دولت مطرح و پس از تصویب در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی