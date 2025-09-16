تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران دومین پیروزی قاطعانه و پرگل خود را مقابل سوریه در قهرمانی آسیا کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم هندبال زیر ۱۷ ایران در دومین دیدار خود در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا به مصاف سوریه رفت و دومین پیروزی پرگل خود را در این رقابت‌ها ثبت کرد.

پسران کشورمان در این بازی با عملکرد درخشان خود در حمله و دفاع نیمه نخست را ۱۱-۲۵ به پایان رساندند و در پایان با نتیجه ۲۲-۴۴ به برتری رسیدند تا فردا در آخرین بازی خود با کره‌جنوبی دیدار کنند.

مهرشاد منصوری دروازه‌بان تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران پس از بازی با سوریه و پیروزی قاطعانه برابر این تیم در دومین دیدار مسابقات قهرمانی آسیا، عنوان برترین بازیکن زمین را کسب کرد.

در دیگر دیدار‌های امروز بحرین ۲۴-۵۴ هنگ کنگ را شکست داد، قطر ۲۴-۳۸ از سد چین گذشت و چین تایپه ۲۷-۵۸ هند را گلباران کرد. در آخرین دیدار امروز هم کره‌جنوبی با مالدیو بازی می‌کند.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا که از ۲۴ شهریور، به میزبانی اردن آغاز شده تا ۳ مهر ادامه دارد. دو تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست می‌آورند.