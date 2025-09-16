تیم فوتبال سپاهان در گام نخست رقابت‌های گروه سوم سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا مقابل حریف اردنی، شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب رقابت‌های هفته اول گروه C لیگ قهرمانان آسیا ، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و  الحسین اردن امشب ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین المللی  امان به مصاف یکدیگر رفتند. 

ترکیب تیم فوتبال سپاهان 

محمدرضا اخباری، عارف حاجی عیدی، آریا یوسفی، محمد عسکری، امید نورافکن، مجید علیاری، احسان حاج صفی، گئورگی گولسیانی، محمد دانشگر، آریا شفیع دوست و آرش رضاوند

ترکیب تیم فوتبال الحسین اردن 

یزید ابولیلا، پدرو هنریکه، عوده الفاخوری، رجایی عاید، محمود خروبه، سعید الرسان، ادهم القریشی، سلیم عبید، لوییس کاچوری، عارف الحاج و یوسف ابو جلبوش

دقایق حساس بازی 

بازی با سوت داورمسابقه شروع شد.

دقیقه۳: ارسال بازیکن سپاهان را گلر الحسین در اختیار گرفت.

دقیقه۶: ارسال بازیکن الحسین را گولسیانی از محوطه جریمه سپاهان دور کرد.

دقیقه ۱۱: گولسیانی بر روی بازیکن الحسین اردن خطا کرد و یک ضربه ایستگاهی به نفع این تیم گرفته شد.

دقیقه ۱۲: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن الحسین از بالای دروازه سپاهان به بیرون رفت.

دقیقه ۲۱: نورافکن بعد از بیرون آمدن گلر الحسین، ضربه ای از راه دور فرستاد که از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۲۴: ارسال ضربه کرنر حاج صفی به پای بازیکن سپاهان جفت و جور نشد و این موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۲۵: پرتاب اوت بلند آریا یوسفی را گلرالحسین با ساعد دفع کرد و در ریباند هم با واکنش عالی مانع گلزنی بازیکن سپاهان شد.

دقیقه ۲۸: محمود زیب گل اول الحسین اردن را به ثمر رساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۳۹: ارسال حاج صفی را محمد دانشگر نتوانست به گل تساوی سپاهان تبدیل کند.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۲ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی گرفت.

دقیقه ۴۵+۲: ارسال ضربه ایستگاهی حاج صفی به دیوار دفاعی الحسین برخورد کرد و موقعیت گلزنی از دست رفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع الحسین اردن به پایان رسید.

دقیقه ۵۰: شوت از راه دور محمود ذیب از بالای دروازه سپاهان به بیرون رفت.

دقیقه ۵۵: کار ترکیبی بازیکنان سپاهان در محوطه جریمه الحسین سرانجام با پاس بی هدف حاج صفی همراه شد و این موقعیت هم از دست رفت.

دقیقه ۶۴: محمدرضا اخباری با سیو دیدنی مانع از گل دوم الحسین اردن شد.

دقیقه ۶۶: شوت بازیکن الحسین اردن به تیر دروازه سپاهان برخورد کرد و گل نشد.

دقیقه ۷۲: ضربه سر محمد عسکری از کنار دروازه یزید ابولیلا به بیرون رفت.

دقیقه ۷۷: جدی‌ترین موقعیت سپاهان با حرکت سریع شفیع‌دوست ایجاد شد و یزید ابولیلا با واکنش تماشایی توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه ۹۰: شوت از راه دور و خطرناک عارف حاجی عیدی بی ثمر از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۲+۹۰: شوت آریا یوسفی را ابولیلا به راحتی دراختیار گرفت.

در پایان تلاش دو تیم، شاگردان محرم نویدکیا مقابل حریف اردنی با نتیجه یک بر صفر، شکست خوردند.

