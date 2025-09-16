لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های جهانی کشتی آزاد امشب به پایان رسید و نتایج زیر در اوزان ده‌گانه بدست آمد:

۵۷ کیلوگرم

طلا: چونگ‌سانگ هان (کره شمالی)

نقره: بکزاد آلماز اولو (قرقیزستان)

برنز: آرسن هاروتونیان (ارمنستان)

برنز: غلام‌جان عبدالله‌اف (ازبکستان)

۶۱ کیلوگرم

طلا: زائور اوگوئف (روسیه)

نقره: احمد محمدنژاد جوان (ایران)

برنز: نورالدین نوروزوف (آذربایجان)

برنز: اصیل‌جان یسن‌گلدی (قزاقستان)

۶۵ کیلوگرم

طلا: رحمان عموزاد (ایران)

نقره: کوتارو کیوکا (ژاپن)

برنز: امیدجان جلالوف (ازبکستان)

برنز: رئال ری وودز (آمریکا)

۷۰ کیلوگرم

طلا: یوشینوسوکه آیاگی (ژاپن)

نقره: تومور اوچیر (مغولستان)

برنز: نورکجا کایپانوف (قزاقستان)

برنز: ارنظر اکمت‌علیف (قرقیزستان)

۷۴ کیلوگرم

طلا: کوتا تاکاهاشی (ژاپن)

نقره: چرمن والیف (آلبانی)

برنز: زائوربک سیداکوف (روسیه)

برنز: تیموراز سالکازانوف (اسلواکی)

۷۹ کیلوگرم

طلا: جورجیوس کوگیومتسیدیس (یونان)

نقره: لوی هاینز (آمریکا)

برنز: محمد نخودی (ایران)

برنز: خدر سیف‌الدین‌اف (بحرین)

۸۶ کیلوگرم

طلا: زاهید والنسیا (آمریکا)

نقره: هایاتو ایشیگورو (ژاپن)

برنز: کامران قاسم‌پور (ایران)

برنز: آرسنی ژیوئف (آذربایجان)

۹۲ کیلوگرم

طلا: ترنت هیدلی (آمریکا)

نقره: امان‌اله قاضی‌ماگومدوف (روسیه)

برنز: امیرحسین فیروزپور (ایران)

برنز: عثمان نورماگومدوف (آذربایجان)

۹۷ کیلوگرم

طلا: کایل اسنایدر (آمریکا)

نقره: امیرعلی آذرپیرا (ایران)

برنز: آرش یوشیدا (ژاپن)

برنز: احمد تاج‌الدین‌اف (بحرین)

۱۲۵ کیلوگرم

طلا: امیرحسین زارع (ایران)

نقره: گئورگی مشویلدیشویلی (آذربایجان)

برنز: شامیل شریف‌اف (بحرین)

برنز: رابرت باران (لهستان)

در رده‌بندی تیمی، تیم ایران با ۱۴۵ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و آمریکا با ۱۳۴ امتیاز صاحب جایگاه دوم شد. تیم ژاپن نیز با ۱۱۱ امتیاز به مقام سومی رسید.

