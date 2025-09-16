باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای جهانی کشتی آزاد امشب به پایان رسید و نتایج زیر در اوزان دهگانه بدست آمد:
۵۷ کیلوگرم
طلا: چونگسانگ هان (کره شمالی)
نقره: بکزاد آلماز اولو (قرقیزستان)
برنز: آرسن هاروتونیان (ارمنستان)
برنز: غلامجان عبداللهاف (ازبکستان)
۶۱ کیلوگرم
طلا: زائور اوگوئف (روسیه)
نقره: احمد محمدنژاد جوان (ایران)
برنز: نورالدین نوروزوف (آذربایجان)
برنز: اصیلجان یسنگلدی (قزاقستان)
۶۵ کیلوگرم
طلا: رحمان عموزاد (ایران)
نقره: کوتارو کیوکا (ژاپن)
برنز: امیدجان جلالوف (ازبکستان)
برنز: رئال ری وودز (آمریکا)
۷۰ کیلوگرم
طلا: یوشینوسوکه آیاگی (ژاپن)
نقره: تومور اوچیر (مغولستان)
برنز: نورکجا کایپانوف (قزاقستان)
برنز: ارنظر اکمتعلیف (قرقیزستان)
۷۴ کیلوگرم
طلا: کوتا تاکاهاشی (ژاپن)
نقره: چرمن والیف (آلبانی)
برنز: زائوربک سیداکوف (روسیه)
برنز: تیموراز سالکازانوف (اسلواکی)
۷۹ کیلوگرم
طلا: جورجیوس کوگیومتسیدیس (یونان)
نقره: لوی هاینز (آمریکا)
برنز: محمد نخودی (ایران)
برنز: خدر سیفالدیناف (بحرین)
۸۶ کیلوگرم
طلا: زاهید والنسیا (آمریکا)
نقره: هایاتو ایشیگورو (ژاپن)
برنز: کامران قاسمپور (ایران)
برنز: آرسنی ژیوئف (آذربایجان)
۹۲ کیلوگرم
طلا: ترنت هیدلی (آمریکا)
نقره: اماناله قاضیماگومدوف (روسیه)
برنز: امیرحسین فیروزپور (ایران)
برنز: عثمان نورماگومدوف (آذربایجان)
۹۷ کیلوگرم
طلا: کایل اسنایدر (آمریکا)
نقره: امیرعلی آذرپیرا (ایران)
برنز: آرش یوشیدا (ژاپن)
برنز: احمد تاجالدیناف (بحرین)
۱۲۵ کیلوگرم
طلا: امیرحسین زارع (ایران)
نقره: گئورگی مشویلدیشویلی (آذربایجان)
برنز: شامیل شریفاف (بحرین)
برنز: رابرت باران (لهستان)
در ردهبندی تیمی، تیم ایران با ۱۴۵ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و آمریکا با ۱۳۴ امتیاز صاحب جایگاه دوم شد. تیم ژاپن نیز با ۱۱۱ امتیاز به مقام سومی رسید.