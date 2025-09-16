پیکر آیت الله موسوی یزدی (ره) امروز پس از تشییع در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  پیکر آیت‌الله سید علی اکبر موسوی یزدی، مسئول وجوهات رهبر معظم انقلاب در قم، عصر امروز از مسجد امام حسن عسکری (ع) تشییع و  پس از طواف گرداگرد مضجع نورانی و اقامه نماز میت در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خاکسپاری شد.

آیت‌الله سید علی‌اکبر موسوی یزدی که مسئول وجوهات رهبر معظم انقلاب در قم بود، بیست‌وچهارم شهریورماه در  ۹۳ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

آیت‌الله موسوی یزدی  از شاگردان  آیات بروجردی، امام خمینی (ره) و شیخ عبدالنبی اراکی بود.او از استادان حوزه و از مراجع تقلید اجازه اجتهاد دریافت کرده و سال‌ها به تدریس دروس مختلف حوزوی و امامت مسجد کامکار قم مشغول بود.

از جمله آثار علمی او می‌توان به تقریرات درس اصول امام راحل، کتاب الخمس در فقه استدلالی و امامت و ولایت در قرآن کریم اشاره کرد که بخشی از خدمات علمی و فقهی این عالم وارسته و مجاهد را تشکیل می‌دهد.

 

