ترکیب تیم فوتبال سپاهان ایران برای مصاف با الحسین اردن اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا از امروز (سه‌شنبه، ۲۵ شهریور) آغاز خواهد شد. سپاهان ایران در اولین دیدار خود در این مسابقات از ساعت ۲۱:۴۵ امروز به مصاف الحسین اردن می‌رود.

تیم فوتبال سپاهان در این دیدار با محمدرضا اخباری، عارف حاجی عیدی، آریا یوسفی، محمد عسکری، امید نورافکن، مجید علیاری، احسان حاج‌صفی، گئورگی گولسیانی، محمد دانشگر، آریا شفیع دوست و آرش رضاوند کار خود را در زمین آغاز خواهد کرد.

در این بازی گولسیانی مدافع فصل گذشته پرسپولیس برای اولین بار در ترکیب سپاهان قرار می‌گیرد. همچنین حسین حسینی با توجه به اضافه شدن دیرهنگامش به اردوی سپاهان در اردن به خاطر صادر نشدن به موقع ویزا روی نیمکت است.