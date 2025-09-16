لباس سفید اورژانس بر تن رئیس جمهور + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0627\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u062a\u0623\u0633\u06cc\u0633 \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633\u00a0\u062f\u0631 \u062c\u0645\u0639 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0634\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062e\u0637 \u0645\u0642\u062f\u0645 \u0646\u0638\u0627\u0645 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u062f\u0631 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0628\u06cc \u0648\u0642\u0641\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u06cc\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n