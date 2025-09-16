باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لباس سفید اورژانس بر تن رئیس جمهور + فیلم

رئیس جههور همزمان با ۵۰ سالگی اورژانس گفت: اورژانس خط مقدم نظام سلامت و کادر درمانی در خدمت بی‌وقفه به مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور، امروز در آیین پنجاهمین سالروز تأسیس اورژانس در جمع آنها حاضر شد و از اورژانس به عنوان خط مقدم نظام سلامت در خدمت بی وقفه به مردم یاد کرد.

 

مطالب مرتبط
لباس سفید اورژانس بر تن رئیس جمهور + فیلم
young journalists club

گفت‌وگوی صمیمانه پزشکیان و اردوغان در چین + فیلم

لباس سفید اورژانس بر تن رئیس جمهور + فیلم
young journalists club

نورپردازی ساختمان کتابخانه ملی بلاروس با پرچم ایران + فیلم

لباس سفید اورژانس بر تن رئیس جمهور + فیلم
young journalists club

حاشیه‌های دیدار رئیس‌جمهور و هیأت وزیران با رهبر انقلاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناگفته‌های شکست اطلاعاتی اسرائیل در عملیات دوحه
۱۳۲۰

ناگفته‌های شکست اطلاعاتی اسرائیل در عملیات دوحه

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تصاویر جنایت شب گذشته صهیونیست‌ها در غزه + فیلم
۹۸۱

تصاویر جنایت شب گذشته صهیونیست‌ها در غزه + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم
۹۲۱

گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
عمق نفوذ رژیم صهیونیستی در شرکت «متا» + فیلم
۷۱۶

عمق نفوذ رژیم صهیونیستی در شرکت «متا» + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
کُشتی در ایران از چه زمانی رونق گرفت؟ + فیلم
۶۶۵

کُشتی در ایران از چه زمانی رونق گرفت؟ + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.