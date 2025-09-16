باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران گفت: قهرمانی و این پیروزی‌ها را خدمت مردم شریف ایران تبریک می‌گویم و خیلی خوشحالم پرچم ایران برافراشته شده است. با کسب ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز پرمدال‌ترین تیم این رقابت‌ها شدیم و تنها تیمی هستیم که ۷ مدال کسب کردیم.

او درباره کشتی آذرپیرا با کایل اسنایدر بیان کرد: آذرپیرا تاج الدینوف قهرمان المپیک را در این رقابت‌ها شکست داد، اما فکر می‌کنم کشتی امیرعلی آذرپیرا چند نکته مبهم داوری داشت و همچنین به او گفته بودیم در وقت اول کشتی کنترل شده‌ای بگیرد و در وقت دوم زیر بگیرد ولی او احساس کرد با ۲ امتیازی که گرفته اسنایدر نمی‌تواند کاری بکند و تجربه اسنایدر باعث موفقیت او شد. مدال نقره نیز مدال با ارزشی است.

درستکار درباره کشتی رحمان عموزاد گفت: رحمان عموزاد کشتی خوبی گرفت و خوشحالم توانست انتقام شکست المپیک پاریس را از حریف ژاپنی اش بگیرد.