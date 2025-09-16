قهرمان وزن ۶۵ کیلوگرم جهان مهمترین راز برد خود را در مسابقات جهانی برملا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان عموزاد خلیلی بعد از کسب نشان طلای مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب، گفت: یکسال منتظر این موقعیت بودم و تمرین کردم. شرایط بسیار خوب بود و از لحاظ روحی و روانی بسیار آماده بودم. خدا را شکر میکنم به مدال طلا رسیدم و دل مردم را شاد کردم.
وی ادامه داد: هر ماه با مربیان، آنالیز خوبی از کشتیگیر ژاپنی داشتیم و هدف اول برد در این مسابقه بود.
قهرمان جهان مهمترین راز برد خود را اینگونه توصیف کرد و گفت: یکسال منتظر چنین روزی بودم و در نهایت با دعای خیر مردم توانستم به این مهم برسم.
رحمان با اشاره به تولد پسرش گفت: الان میدانم که پدر و مادر چه استرس و دلتنگیهایی داشتند.