باشگاه خبرنگاران جوان- مصطفی کوچکی، دبیر چهارمین جشنواره استانی رهآورد سرزمین نور در گفتگو با خبرنگاران از آغاز دریافت آثار این رویداد فرهنگی خبر داد و اظهار داشت: علاقهمندان میتوانند آثار خود را با موضوع راهیان نور جنوب و غرب کشور، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، در قالبهای فیلم، فیلمنامه، مستند، نماهنگ، فیلم ۱۰۰ ثانیهای، عکس، موشنگرافی، دلنوشته، نقاشی و پادکست از طریق پیامرسان ایتا به نشانی @Ramezanii_mr تا ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
وی با تاکیدات بر اینکه راهیان نور غرب کشور از ابتدای شهریور ماه پرشورتر از سال گذشته در حال برگزاری است، گفت: امسال دو موضوع راهیاننور غرب کشور و جنگ ۱۲ روزه به جشنواره اضافه شد، و آثار ارسالی در این موضوعات با نگاهی ویژه بررسی خواهد شد.
مسئول انجمن فیلم بسیج هنرمندان استان قم با بیانِ آغاز فعالیت جدی این جشنواره از سال ۱۴۰۱ با حمایت سازمان اردویی و راهیان نور سپاه استان قم، افزود: این رویداد با هدف پیوند نسل جوان و نوجوان با ارزشهای والای دوران دفاع مقدس، گرامیداشت یاد شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تشویق تولید محتوای هنری و ادبی در عرصه هنر مقاومت و کشف و تربیت استعدادهای جوان در این عرصه برگزار میشود.
کوچکی با اشاره به استقبال گسترده از دوره سوم جشنواره در سال گذشته، خاطرنشان کرد: در دوره قبلی، ۵۷۶ اثر از ۲۰۰ شرکتکننده دریافت شد و پیشبینی میشود با برنامهریزیهای انجامشده، تعداد آثار و شرکتکنندگان در این دوره رشد چشمگیری داشته باشد.
دبیر جشنواره، بهرهگیری از داوران برجسته کشوری را یکی از نقاط قوت این رویداد دانست و گفت: جشنواره رهآورد سرزمین نور قم به دلیل نظم و اعتبار، در میان جامعه هنری استان و علاقهمندان به راهیان نور به خوبی شناخته شده است، به طوری که برخی آثار برگزیده هنرمندان قمی در جشنوارههای کشوری رتبهی برتر را از آن خود کرده، که نشاندهنده ظرفیت بالای هنرمندان این استان در عرصه هنر مقاومت است.