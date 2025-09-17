باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - یوسف رشیدی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه اقتصاد کشوربه شمار می رود که نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد و می تواند بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، با توجه به نیاز به مدیریت بهینه املاک و اسکان در کشور، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شده است.

او با بیان اینکه این سامانه به منظور ثبت و مدیریت اطلاعات مربوط به املاک و اسکان افراد و خانواده‌ها ایجاد شده است افزود: یکی از ویژگی‌های بارز این سامانه، اتصال آن به شرکت توانیر است که طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن واجاره باید در جهت بهینه سازی مصرف انرژی صورت گیرد.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اجرای دولت الکترونیک گفت: تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش مراجعه حضوری به ادارات دولتی یکی دیگر از اهداف مهم این سامانه است.

رشیدی به اجرای مدیریت مصرف انرژی از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به توانیر اشاره کرد افزود: با دسترسی به اطلاعات املاک، توانیر می‌تواند به‌صورت دقیق‌تری مدیریت مصرف برق را انجام دهد و در مواقع اوج مصرف، تدابیر لازم را اتخاذ کند.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن تصریح کرد: اتصال سامانه املاک و اسکان به توانیر زمینه ساز کاهش هدر رفت انرژی می‌شود گفت:این اقدام به کاهش هدررفت انرژی کمک کرده و باعث می‌شود که منابع به‌بهترین نحو ممکن مدیریت شوند.

او بیان کرد: در صورتی که دستگاه ها از جمله توانیر به سامانه املاک و اسکان متصل نشود و متقاضیان اطلاعات خود را در سامانه‌ املاک و اسکان وارد نکنند در آینده منتظر صدور قبوض‌های نجومی در این بخش باشند چرا که طبق قانون اگر به سامانه متصل نشوند مشمول افزایش تعرفه‌های نجومی خواهند شد.

