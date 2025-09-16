مدیرکل اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت:آرد‌های قاچاق کشف‌شده (بیش از ۹۱۷ کیسه) برای جلوگیری از فساد، به کارخانه‌های آرد مارون در گچساران و باقری در یاسوج با قیمت مصوب واگذار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی آرد و نان کهگیلویه و بویراحمد روز سه‌شنبه به منظور تصمیم‌گیری درباره سرنوشت حجم قابل توجهی از آرد‌های قاچاق کشف‌شده در سال جاری برگزار شد.

نادیا صداقت اظهار داشت: آرد‌های قاچاق کشف‌شده (بیش از ۹۱۷ کیسه) برای جلوگیری از فاسد شدن، در مناطق گرمسیری به کارخانه آرد مارون در گچساران و در مناطق سردسیری به کارخانه آرد باقری در یاسوج با قیمت مصوب دولتی واگذار می‌شود.

وی بیان داشت: این آرد‌ها که خارج از چارچوب قانونی و نظام یارانه‌ای وارد بازار شده بودند، توسط نهاد‌های مختلف ضبط و در انبار‌ها نگهداری می‌شدند.

صداقت تصریح کرد: برای جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی، این واگذاری بر اساس نرخ‌های مصوب دولتی انجام می‌شود و کارخانه‌ها مبلغ تعیین‌شده توسط دولت را پرداخت خواهند کرد.

وی جلوگیری از هدررفت یک کالای اساسی، حفظ سلامت مردم و جلوگیری از استفاده از آرد‌های غیربهداشتی در نان را از مزایای مهم این طرح برشمرد.

وی همچنین بر اهمیت تولید و مصرف نان کامل به عنوان راهکاری برای ارتقای سلامت جامعه تأکید کرد و از اختصاص ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی برای نوسازی تجهیزات نانوایی‌های استان خبر داد.

سرپرست توسعه بازرگانی و بازرسی کالا‌های اساسی استان نیز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۱۷ کیسه آرد قاچاق در شهرستان‌های مختلف کشف و ضبط شده است.

محمدتقی تابش‌مقدم تصریح کرد: این آرد‌ها پس از صورت‌جلسه در انبار‌های جهاد کشاورزی ذخیره‌سازی و نگهداری می‌شوند.

مسئول بازرسی آرد و نان جهادکشاورزی بویراحمد نیز با اشاره به کشف ۶۱۲ کیسه آرد قاچاق در این شهرستان گفت: بخش زیادی از این آرد‌ها به دلیل ماندگاری طولانی در انبار‌ها از چرخه مصرف انسانی خارج شده‌اند.

شهرام بخشی تأکید کرد: آرد به شدت جاذب رطوبت است و در شرایط نامناسب، کیفیت خود را از دست می‌دهد. دمای بالا باعث افزایش فعالیت آنزیم‌ها و فساد آرد می‌شود و رطوبت زیاد محیطی ایده‌آل برای رشد قارچ و باکتری‌ها ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، خشکی بیش‌ازحد نیز می‌تواند عملکرد گلوتن را ضعیف کرده و بر کیفیت خمیر تأثیر منفی بگذارد.

بخشی با اشاره به انجام سه‌هزار و ۶۵۰ مورد بازرسی از واحد‌های نانوایی در شهرستان بویراحمد اعلام کرد: در این بازرسی‌ها، پنج واحد نانوایی پلمب و ۴۹ واحد به دلیل کیفیت پایین نان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی تعداد نانوایی‌های این شهرستان را ۳۱۸ واحد اعلام کرد.

