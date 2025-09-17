سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به تل‌آویو در روز دوشنبه (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵)، مانند جرقه‌ای در انبار باروت خاورمیانه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - این دیدار، که با تأکید بر سرکوب مقاومت در غزه همراه شد، اتحاد ناگسستنی واشنگتن و رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت و منطقه را در آستانه تقابلی تازه قرار داد. از فشار‌های دیپلماتیک بر تهران تا ویرانی‌های غزه، این سفر نقشه‌ای پیچیده از استراتژی تهاجمی آمریکا در منطقه را ترسیم کرد که پیامد‌های آن فراتر از خاورمیانه خواهد بود.

تهدید هسته‌ای ایران یا بهانه تقابل؟

مارکو روبیو در نشست روز دوشنبه، با لحنی که از عمق نگرانی‌های استراتژیک واشنگتن سرچشمه می‌گرفت، برنامه هسته‌ای تهران را تهدیدی توصیف کرد که نه‌تنها رژیم صهیونیستی و آمریکا، بلکه کل جهان را در معرض خطر قرار داده است.

او با اشاره به توان موشکی تهران، از این تسلیحات به عنوان شمشیری یاد کرد که بر فراز پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس، متحدان منطقه‌ای و حتی اروپا سایه افکنده است. روبیو از متحدان اروپایی خواست مکانیسم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را فعال کنند، اما این استراتژی می‌تواند به‌نفع ایران باشد؛ فشار‌ها می‌تواند تهران را به سمت ائتلاف‌های محکم‌تر با روسیه و چین سوق دهد. ضمن اینکه، اگر تهران از توافقات بین‌المللی خارج شود، منطقه ممکن است به سوی یک رقابت تسلیحاتی پیش برود، با کشور‌هایی که آماده ورود به این بازی خطرناک‌اند. روبیو این سناریو را خطری که جهان را به پرتگاه می‌کشاند خواند و نتانیاهو با تأکید بر حق دفاع پیش‌هنگام، عزم تل‌آویو برای تقابل با تهران را نشان داد. این جبهه مشترک، اگرچه قابل پیش‌بینی بود ولی به نظر می‌رسد، در صورت اتفاق افتادن آن، می‌تواند خاورمیانه را به سوی بحرانی بی‌سابقه سوق دهد که پیامد‌های آن به سرعت جهانی خواهد شد.

غزه در کام مرگ: مقاومت زیر تیغ ویرانی

غزه زیر رگبار بمب‌های رژیم صهیونیستی به تلی از ویرانه‌ها و اندوه تبدیل شده است، اما روبیو بدون اشاره به جنایات گسترده رژیم غاصب، نابودی مقاومت را تنها راه صلح دانست. این موضع، که با دیدگاه نتانیاهو هم‌نواست، در برابر فشار‌های جهانی برای آتش‌بس قرار گرفته و نشان‌دهنده همسویی کامل واشنگتن با تل‌آویو است.

ارتش رژیم صهیونیستی با تخریب برج‌های مسکونی و بمباران چادر‌های آوارگان،  غزه را به جهنمی زمینی بدل کرده است. بیمارستان شفا، که خود در محاصره و فاقد امکانات اولیه است، به مقصدی برای اجساد تبدیل شده، در حالی که رژیم صهیونیستی از غیرنظامیان خواسته به مناطق به‌اصطلاح امن در جنوب بروند. اما گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد این مناطق ظرفیت کافی ندارند و تصاویر جاده ساحلی مملو از خانواده‌هایی است که با پای پیاده یا وسایل ابتدایی از مرگ می‌گریزند. این رویکرد نه‌تنها فاجعه انسانی در غزه را نادیده می‌گیرد، بلکه به تل‌آویو مجوزی برای ادامه تخریب می‌دهد، در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل شاهد تلاش‌هایی از سوی اروپا و کانادا برای به‌رسمیت‌شناختن فلسطین است. اگر نابودی مقاومت بدون برنامه‌ای برای بازسازی غزه ادامه یابد، این منطقه به خاستگاه گروه‌های افراطی جدید تبدیل خواهد شد و تنش‌ها به لبنان یا یمن سرریز می‌کند، جایی که گروه‌های مقاومت تهدید به تشدید درگیری‌ها کرده‌اند. این سناریو، آمریکا را در تنگنایی قرار می‌دهد که حمایت بی‌چون‌وچرا از رژیم صهیونیستی، جایگاه جهانی‌اش را در برابر کشور‌های اسلامی و غیرمتعهد تضعیف می‌کند.

دوحه و نیویورک در گرداب: دیپلماسی زیر سایه تقابل

سفر روبیو که مثلا در سایه نارضایتی دونالد ترامپ از حمله خودسرانه رژیم صهیونیستی به دوحه انجام شد، ظاهراً اختلافات را کم‌رنگ کرد. نتانیاهو حضور روبیو را فریادی از اتحاد ناگسستنی خواند و روبیو بر ادامه نقش قطر در مذاکرات تأکید کرد. اما به‌نظر می‌رسد که این همگرایی شکننده است: آمریکا به دنبال مهار اقدامات خودسرانه تل‌آویو است تا از گسترش آتش جنگ جلوگیری کند، در حالی که رژیم صهیونیستی خواستار آزادی عمل بیشتر است.

یکی از اهداف کلیدی این سفر، حمایت از تل‌آویو در برابر انتقاد‌های پیش‌رو در مجمع عمومی سازمان ملل بود، جایی که برخی کشور‌های اروپایی و کانادا به دنبال به‌رسمیت‌شناختن فلسطین هستند؛ اقدامی که روبیو و نتانیاهو آن را مانعی برای صلح دانستند. بحران انسانی در غزه، با تخریب زیرساخت‌ها و موج آوارگان، این فشار‌ها را تشدید کرده است.

اگر قطر از میانجی‌گری کنار بکشد و سازمان ملل به سمت قطعنامه‌های الزام‌آور پیش برود، آمریکا ممکن است مجبور به وتو‌های مکرر شود، که این امر جایگاه جهانی‌اش را خدشه‌دار می‌کند. روبیو با اشاره به بازسازی غزه پس از درگیری‌ها، سعی در ارائه افقی روشن داشت، اما بدون تعهدات مالی و سیاسی ملموس، این وعده‌ها تنها به تداوم چرخه خشونت دامن می‌زنند. خاورمیانه، در این گرداب دیپلماتیک و نظامی، در آستانه انفجاری قرار گرفته که می‌تواند بازیگران جهانی را به انتخاب‌هایی دشوار و پرهزینه وادارد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دوحه هیچ مشکلی با آمریکا ندارد نتنها قطر بلکه هیچ کشور عربی عرب‌ها ترسو ار از این هستند که حتی جرات اعراض داشته باشند این خاک بر سرها حاضرند در برابر دین خدا هم بایستند اگر آمریکا از آنها راضی باشد کودکان بی گناه پیش چشمانشان قطعه قطعه می‌شوند ولی پست تر از آن هستند که کوچکترین اعتراض را بکنند خاک بر سرها یک هفته در برابر اسرائیل فقط دوام آوردند وهنوز جرات فکر مقاله با اسرائیل را هم ندارند و لی باریکه غزه بیش از یک سال است که مقاومت می کنند میلیونها عرب کشورهای عربی عرضه مردم غزه را ندارند واقع باید شب و روز نفرین کرد این بی خاصیت‌های شناخته شده برای تمام ملت‌های جهان را درود بر شرف ملت یمن که باعث افتخار مسلمانان شده
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا
مرگ بر اسرائیل
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
آی کُپگ اوغلی کُپگ
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دیدار شغال وکفتار برای سلاخی بیشتر کودکان.
۱
۱۹
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
این خوک کثیف آمریکا باید به دلیل جنایاتشان علیه ایران محاکمه شود ونتایج اعمالشان راببینند تاپرروئی وگردنکشی نکند.
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اونوقت کی محاکمه کنه؟اگرتوان محاکمه و ..‌را داشتی تو ابرقدرت جهان بودی حالا مواظب باش محاکمتون نکنند
-
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
ظاهرابدجوری بعضیا پاچه خارتروریستهای شیطانی انسان نمایند.اولئک کالانعام بل هم اضل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
به نظر می رسد جهان وارد جریانات آخرالزمانی شده و ان شاالله به فرج نزدیک می شویم چون ظلم و فساد به اوج خود رسیده و یا چیزی نمانده و کفر و ظلم بر همه جا سایه افکنده و زمان تحقق اراده الهی ان شاالله نزدیک است و ما باید آماده آن تحول بزرگ شویم.
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شیخ احمدعلی ک
۱۳:۱۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
شاید باورت نشه ولی کل دنیا شرایطش باید بشه چیزی شبیه غزه یا قحطی 100سال پیش ایران.اونوقت بهش میگن شرایط اخرالزمانی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
تمام جنایات زیر سر آمریکاست و اسرائیل فقط یک سگ نکهبان است و بدون آمریکا هیچ کاری نمی تواند بکند و اروپا هم توپ جمع کن این بازی شیطانی آمریکاست
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
لعنت خدا بر آمریکا واسرائیل جنایتکاار
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
لعنت خدا بر آمریکا واسرائیل جنایتکاار
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
لعنت خدا بر آمریکا واسرائیل جنایتکاار
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اینها برای صلح و امنیت در جهان چه کردند که حالا میخوان پیش دستی می کنن؟ یک شهروند از کل قاره آسیا،یکنفر از کل قاره افریقا، از اروپا از امریکای شمالی و جنوبی و مرکزی و اقیانوسیه پیدا کنن که بگه امنیت و صلح را مدیون اسرائیل و امریکا هستیم! همه از این دو قلدر فقط جنگ و آدمکشی تو ذهنشونه! البته که مسئله علم و فناوری و ... کاملا جداس! موضوع سیاستهای خصمانه و خدخواهانه ایندو دولت است!!!
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
مقاله جالبی بود
قطر بهتره از میانجگیری و همچین مصر و اردن
کلا کشورهای عربی
دست از میانجگیری بردارند .چونکه مستقل نیستند و
تحت نفوذ امریکا و صهیونیست ها هستند
کشورهای مستقلی مثل افریقای جنوبی .ایرلند .اسپانیا
میانجگیری کنند که تقریبا مستقل ایند
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ این دلقک سیرک که دست کمی از جان بولتون و تد کروز و گراهام لیندسی نداره
انتخاب کرده که توسط او .بتواند غارت کنند
منابع طبیعی ونزویلا و مابقی را
به بهانه مواد مخدر
مارجونا در بعضی از ایالت های امریکا و بطور کل در تمام ایالت های کانادا ازاد است
از بغل هر که رد میشی .بوی ماراجونا میده
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
سلام
آیا نمی توان از قدرت چین و روسیه برای خاتمه دادن به مسئله ی غزه استفاده کرد؟!
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
بعد از اینکه طشت رسوایی حقوق بشر و
ازادی بیان دورغین شون در غزه
ریخت. و دیگه نمیتوانند به حقوق بشر و ازادی بیان ما گیر بدهند
که خیلی از حقوق بشر و ازادی بیان دورغین انها بهتر است
حالا بند کردن به انرژی اتمی
جطوره با داشتن نفت و گاز .همتون از انرژی اتمی برای تولید برق و برای تمام صنایع کشاورزی .صنعتی .پزشکی ووووو
استفاده میکنید
ولی وقتی به ما انرزی اتمی رسید
یاوه گویی میکنید که ما نفت و گاز داریم ..احتیاجی به اترژی اتمی نداریم..!!!!!؟؟؟؟
واقعا که
۰
۶
پاسخ دادن
