باشگاه خبرنگاران جوان - دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور پس از تساوی ۱ - ۱ مقابل شباب‌الاهلی امارات در هفته اول لیگ نخبگان آسیا گفت: به بازیکنانم تبریک می‌گویم که برابر حریف قدرتمند عملکرد خوبی داشتند. شرایط جوی بسیار دشوار بود و انگار بازی در سونا برگزار می‌شد. همین موضوع باعث شد بازیکنان در طول مسابقه دچار مشکل شوند. بازی کردن در چنین شرایط جوی آسان نیست و با اخراج هم کار سخت‌تر شد.

او ادامه داد: در نیمه اول کنترل بازی در اختیار ما بود و روی ضدحملات موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم، اما از آنها استفاده نکردیم. در نیمه دوم یک کارت قرمز غیرضروری دریافت کردیم که کار را سخت‌تر کرد. با این حال بازیکنانم جنگیدند و برای من باعث افتخار بودند. در دقایق پایانی نیمه اول می‌توانستیم به گل برسیم و حریف هم در نیمه دوم موقعیت گل داشت. به نظرم نتیجه مساوی عادلانه بود.

اسکوچیچ درباره اعتراض‌های بازیکنان به داوری گفت: اعتراض بخشی از فوتبال است. داور در برخی صحنه‌های پنجاه‌پنجاه به نفع ما سوت نزد. نیمکت حریف هم دائماً داور را تحت فشار قرار می‌داد. به نظر من داور می‌توانست با دادن یک کارت زرد دیگر بازیکن حریف را که مرتکب خطای کشیدن پیراهن شد، اخراج کند. وقتی چنین تصمیمی گرفته نمی‌شود، طبیعی است که اعتراض کنیم.

سرمربی تراکتور درباره مقایسه تیم‌های ایرانی و عربستانی در لیگ نخبگان، افزود: فعلاً چنین مقایسه‌ای زود است. اگر از گروه صعود کنیم و با تیم‌های عربستانی روبه‌رو شویم، آن زمان می‌توانم نظر بدهم. تنها چیزی که مشخص است این است که هر تیمی در چنین شرایط آب‌وهوایی به مشکل می‌خورد.