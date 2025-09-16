سرمربی تراکتور گفت: شرایط جوی بسیار دشوار بود و انگار بازی در سونا برگزار می‌شد و همین موضوع باعث شد بازیکنان در طول مسابقه دچار مشکل شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور پس از تساوی ۱ - ۱ مقابل شباب‌الاهلی امارات در هفته اول لیگ نخبگان آسیا گفت: به بازیکنانم تبریک می‌گویم که برابر حریف قدرتمند عملکرد خوبی داشتند. شرایط جوی بسیار دشوار بود و انگار بازی در سونا برگزار می‌شد. همین موضوع باعث شد بازیکنان در طول مسابقه دچار مشکل شوند. بازی کردن در چنین شرایط جوی آسان نیست و با اخراج هم کار سخت‌تر شد.

او ادامه داد: در نیمه اول کنترل بازی در اختیار ما بود و روی ضدحملات موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم، اما از آنها استفاده نکردیم. در نیمه دوم یک کارت قرمز غیرضروری دریافت کردیم که کار را سخت‌تر کرد. با این حال بازیکنانم جنگیدند و برای من باعث افتخار بودند. در دقایق پایانی نیمه اول می‌توانستیم به گل برسیم و حریف هم در نیمه دوم موقعیت گل داشت. به نظرم نتیجه مساوی عادلانه بود.

اسکوچیچ درباره اعتراض‌های بازیکنان به داوری گفت: اعتراض بخشی از فوتبال است. داور در برخی صحنه‌های پنجاه‌پنجاه به نفع ما سوت نزد. نیمکت حریف هم دائماً داور را تحت فشار قرار می‌داد. به نظر من داور می‌توانست با دادن یک کارت زرد دیگر بازیکن حریف را که مرتکب خطای کشیدن پیراهن شد، اخراج کند. وقتی چنین تصمیمی گرفته نمی‌شود، طبیعی است که اعتراض کنیم.

سرمربی تراکتور درباره مقایسه تیم‌های ایرانی و عربستانی در لیگ نخبگان، افزود: فعلاً چنین مقایسه‌ای زود است. اگر از گروه صعود کنیم و با تیم‌های عربستانی روبه‌رو شویم، آن زمان می‌توانم نظر بدهم. تنها چیزی که مشخص است این است که هر تیمی در چنین شرایط آب‌وهوایی به مشکل می‌خورد.

برچسب ها: دراگان اسکوچیچ ، تراکتور ، شباب الاهلی امارات ، لیگ نخبگان آسیا
خبرهای مرتبط
لیگ نخبگان آسیا؛
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
رونمایی از ترکیب آسیایی تراکتور؛ بازگشت بیرانوند به قفس توری
شکایت تراکتور از استقلال رد شد
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
سه ستون ثابت استقلال در مسیر آسیایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی ایران در سرنوشت سازترین مسابقه گروه یک مقابل تونس/ شاگردان پیاتزا به صعود امیدوار ماندند
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
احتمال حضور ۲ بازیکن خارجی جدید در ترکیب استقلال
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
آخرین اخبار
اسکوچیچ: شرایط جوی بسیار دشوار بود/ از موقعیت‌هایمان در ضدحملات استفاده نکردیم
سپاهان ۱ - ۱ الحسین اردن/ گزارش زنده بازی
قلعه نویی نظاره گر بازی شباب الاهلی - تراکتور
راز برد رحمان بی‌رحم از زبان دلاور خلیل شهری
درستکار: خوشحالم عموزاد انتقام المپیک را گرفت/ تجربه اسنایدر باعث شکست آذرپیرا شد + فیلم
ترکیب سپاهان برابر الحسین اردن اعلام شد/ نیمکت‌نشینی حسینی و اولین بازی گولسیانی
کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت
لیست نهایی مدال‌آوران کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵
هندبال نوجوانان آسیا؛ پیروزی پسران ایران برابر سوریه
امیرعلی آذرپیرا نایب قهرمان شد + فیلم
قهرمانی مقتدرانه رحمان عموزاد/ انتقام شکست المپیک پاریس گرفته شد + فیلم
بحرین میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ شد
شباب الاهلی امارات ۱ - ۱ تراکتور ایران/ تیر دروازه، یار یازدهم تراکتور ۱۰ نفره
ساپینتو: الوصل قوی‌ترین تیم گروه است/ آنها دو برابر ما هزینه کردند
رونمایی از ترکیب آسیایی تراکتور؛ بازگشت بیرانوند به قفس توری
رونمایی از مبلغ پیشنهادی پرسپولیس به مدافع سابق رئال مادرید
تاجرنیا فردا به امارات می‌رود
در دیدار با دنیامالی مطرح شد؛ آمادگی اروگوئه برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال
بازگشت حسن یزدانی به کشتی از بازی‌های کشورهای اسلامی؟
امضای قرارداد «سیائورا» با فدراسیون هندبال؛ پاکدل: نگاه ما به این همکاری بلندمدت است
آغاز رقابت نمایندگان ایران در جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳
تمارض‌های فوتبالی عجیب و دیدنی + فیلم
زمان آغاز لیگ برتر هندبال بانوان اعلام شد
اسکی باز ایتالیایی در شیلی جان باخت
نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی
اسرائیل ۸ بازیکن الهلال غزه را به شهادت رساند
زمان برگزاری المپیاد استعدادهای برتر اسکیت مشخص شد
دعوت اضطراری از دروازه‌بان جام جهانی به تیم ملی فوتسال
پیاتزا: ذهنیت بازیکنان تغییر کرد، اما کافی نیست
برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلبال جوانان در تهران