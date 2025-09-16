باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱، بازدیدی به همراه با معاون خدمات شهری و رئیس ساماندهی منطقه، طرح ضربتی رفع سد معبر و ساماندهی دستفروشان در چهارراه ولیعصر و خیابان جمهوری را به قید فوریت صادر کرد.
قمی هدف از اجرای این طرح را رسیدگی به شکایات مردمی و ثبت در سامانه ۱۳۷ مبنی بر رفع سد معبر عنوان کرد.
وی آزادسازی معابر شریانهای اصلی در محورهای خیابان ولیعصر و جمهوری و تسهیل در عبور و مرور شهروندان، بهسازی تصویر بصری شهر و آزادسازی معابر منطقه را از دیگر اهداف این طرح نام برد.
شهردار منطقه ۱۱ همچنین افزود؛ شناسایی دستفروشان و ساماندهی آنان جهت در اختیار قرار دادن فضایی برای امرار و معاش بدون سد معبد برای اهالی منطقه را کاری مهم برای رضایت شهروندان و اهالی فرهنگ و هنر عنوان کرد.
وی در پایان از همکاری پلیس فراجا و یگان حفاظت شهرداری منطقه ۱۱ در برخورد با عوامل سد معبر غیر مجاز برابر با بند ۲ ماده ۵۵ شهرداری تهران تشکر ویژه کرد.
لازم به ذکر است، این اقدام شهرداری نشاندهنده عزم راسخ مسئولان در بهبود شرایط شهری و رفع مشکلات معابر عمومی است و امید میرود که با همکاری شهروندان، این طرحها به نتایج مثبتی منجر شود.
منبع: روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱