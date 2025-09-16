تیم‌های آرسنال و اونین سنت ژیلواز فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا را با برد آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری دو دیدار آغاز شد که تیم‌های آرسنال و اونین سنت ژیلواز موفق به کسب پیروزی مقابل میزبانانشان شدند.

آرسنال در سن مامس با دو گل اتلتیک بیلبائو را شکست داد. بازی با فشار شدید میزبان آغاز شد و توپچی‌ها نیمه ‏نخست را بیشتر در حال دفاع و استفاده از ضدحملات سپری کردند. ‏اما در نیمه دوم، تعویض‌های آرتتا ورق را برگرداند و در نهایت گابریل ‏مارتینلی به تعویض طلایی تبدیل شد و اولین گل بازی را برای تیمش ‏به ثمر رساند. در دقیقه ۸۷ مارتینلی باز هم درخشید و این بار پاس ‏گل داد تا لئاندرو تروسار دومین گل آرسنال را به ثمر برساند.

در دیگر بازی اونیون سن ژیلواز بلژیک دست به کار بزرگی زد و در خانهٔ آیندهوون هلند، به پیروزی ۳-۱ دست یافت. در این دیدار که به قضاوت  آنتونی تیلور انگلیسی برگزار شد، پرامیس دیوید (دقیقهٔ ۹)، انور ایت الحاج (۳۹) و کوین مک آلیستر (۸۱) برای نمایندهٔ بلژیک گلزنی کردند و تک گل دیرهنگام میزبان نیز توسط روبن فن بومل (فرزند مارک فن بومل، هافبک پیشین بایرن مونیخ، بارسلونا و میلان) در دقیقهٔ ۹۰ به ثمر رسید.

