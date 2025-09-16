\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0632\u0627\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0646 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0645 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0634\u0648\u062f\u200c \u0648\u0644\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0647\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0648 \u06a9\u0645\u06a9 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n