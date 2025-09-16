باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

زاکانی: من نمی‌خواستم پزشکیان رئیس جمهور شود ولی الان باید همه به او کمک کنند + فیلم

بخشی از صحبت‌های زاکانی در خصوص پزشکیان رئیس جمهور را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی شهرداری گفت: من نمی‌خواستم آقای پزشکیان رئیس جمهور شود‌ ولی مردم انتخاب کردند و این قیمت دارد و باید همه به او کمک کنند.

 

مطالب مرتبط
زاکانی: من نمی‌خواستم پزشکیان رئیس جمهور شود ولی الان باید همه به او کمک کنند + فیلم
young journalists club

زاکانی: سخن رئیس‌جمهور بیانگر ذات آمریکا بود + فیلم

زاکانی: من نمی‌خواستم پزشکیان رئیس جمهور شود ولی الان باید همه به او کمک کنند + فیلم
young journalists club

خاطره زاکانی از روایت شهید نصرالله در روزهای اول حزب‌الله لبنان + فیلم

زاکانی: من نمی‌خواستم پزشکیان رئیس جمهور شود ولی الان باید همه به او کمک کنند + فیلم
young journalists club

سناریوی تکرار تاریخ به سبک لیبی که درباره ایران شکست خورد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ناگفته‌های شکست اطلاعاتی اسرائیل در عملیات دوحه
۱۷۴۶

ناگفته‌های شکست اطلاعاتی اسرائیل در عملیات دوحه

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم
۱۱۴۷

گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
چرا صهیونیست‌ها در حال ترک فلسطین اشغالی هستند؟ + فیلم
۷۸۳

چرا صهیونیست‌ها در حال ترک فلسطین اشغالی هستند؟ + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
عمق نفوذ رژیم صهیونیستی در شرکت «متا» + فیلم
۷۸۳

عمق نفوذ رژیم صهیونیستی در شرکت «متا» + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
لحظه بمباران بندر الحدیده یمن توسط رژیم صهیونیستی + فیلم
۶۲۱

لحظه بمباران بندر الحدیده یمن توسط رژیم صهیونیستی + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.