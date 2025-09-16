️سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها عملیات‌های نظامی جدیدی را علیه اهدافی در اراضی اشغالی فلسطین انجام دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیرو‌های مسلح یمن عصر سه‌شنبه از دو عملیات نظامی علیه اهداف اسرائیلی خبر دادند که شامل حمله به یک مکان حساس در یافا اشغالی (تل آویو) و فرودگاه رامون در منطقه‌ ام الرشراش (ایلات) در جنوب فلسطین اشغالی بود.

طبق این بیانیه، نیروی موشکی یمن با یک موشک بالستیک مافوق صوت «فلسطین-۲» حمله‌ای دقیق به یک هدف حساس اسرائیلی در تل آویو انجام داد. طبق گزارش‌ها، این عملیات موفقیت‌آمیز بوده و تعداد زیادی از اسرائیلی‌ها را به پناهگاه‌ها کشانده است.

این بیانیه می‌افزاید که یگان پهپادی همزمان عملیاتی موفقیت‌آمیز علیه فرودگاه رامون در جنوب انجام داده است. هر دو اقدام به عنوان پیروزی برای مردم فلسطین و مبارزان مقاومت در غزه و پاسخی مستقیم به جنایات جنگی و نسل‌کشی اسرائیل در غزه و همچنین حملات به خاک یمن توصیف شده‌اند.

نیرو‌های مسلح یمن بار دیگر از کشور‌های عربی و اسلامی خواستند تا مسئولیت‌های دینی، اخلاقی و انسانی خود را در قبال غزه که به گفته آنها با نسل‌کشی، گرسنگی و آوارگی در سایه سکوت بین‌المللی رو‌به‌رو است، بر عهده بگیرند.

یمن تأکید کرد که عملیات نظامی آن تا پایان تجاوز و لغو محاصره غزه ادامه خواهد یافت.

این حملات پس از حملات هوایی قبلی اسرائیل به یمن، از جمله حملات به الحدیده و در بحبوحه تشدید بمباران غزه توسط اسرائیل انجام می‌شود. یمن به طور فزاینده‌ای عملیات های خود را به عنوان بخشی از واکنش منطقه‌ای به دشمن اسرائیلی قرار داده و عملیات موشکی و پهپادی خود را در اعماق سرزمین‌های اشغالی فلسطین گسترش داده است. 

منبع: المسیره

