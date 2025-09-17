واژگونی خودرو در محور کوار - آباده ۲ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: با اعلام گزارش واژگونی خودرو پژو پارس، ۱۰۰ متر بعد از ذوب آهن کوار به سمت آباده، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه ۲ نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده و قبل از رسیدن اورژانس جان خود را از دست دادند.

وکیل زاده تصریح کرد: همچنین ۳ نفر در این حادثه مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه برای تکمیل و ادامه درمان به بیمارستان فاطمه الزهرا کوار منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شدند.

برچسب ها: واژگونی خودرو ، حادثه
خبرهای مرتبط
۲ کشته و ۶ مصدوم در تصادف محور شیراز - داریان
۲ فوتی در تصادف جاده جهرم - شیراز
تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزآباد – قلعه دختر با ۷ مصدوم و ۲ فوتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تعرفه‌های نامتناسب و فشار‌های سلیقه‌ای همکاران را به مهاجرت سوق می‌دهد
اجرای پروژه کشت بافتی خرمای مجول، گامی بلند در رونق اقتصادی منطقه
فرار از حبس با جعل گواهی فوت/ پایان دستبرد‌های سریالی درون خودرو
برخورد قاطع با سد معبر و مشاغل مزاحم/توقیف ۹۵ خودرو بارفروشی غیرمجاز در شیراز
تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشان‌دار شد
تولید بیش از ۳۹۸ هزار نهال در شهرستان کازرون
شهر ۵۲۰۰ سالۀ ایران زیر کلنگ باستان‌شناسان رفت
تمرکززدایی از منابع، نشانه بلوغ توسعه‌ای کشور است
پایان اختلافات کهنه؛ شهرداری و شرکت عمران صدرا در مسیر تعامل با حل گره‌های قانونی
عشایر در خط‌مقدم پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند
آخرین اخبار
اجرای پروژه کشت بافتی خرمای مجول، گامی بلند در رونق اقتصادی منطقه
تمرکززدایی از منابع، نشانه بلوغ توسعه‌ای کشور است
پایان اختلافات کهنه؛ شهرداری و شرکت عمران صدرا در مسیر تعامل با حل گره‌های قانونی
سهم استان فارس در صادرات ملی باید افزایش یابد
شهر ۵۲۰۰ سالۀ ایران زیر کلنگ باستان‌شناسان رفت
تعرفه‌های نامتناسب و فشار‌های سلیقه‌ای همکاران را به مهاجرت سوق می‌دهد
عشایر در خط‌مقدم پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند
فرار از حبس با جعل گواهی فوت/ پایان دستبرد‌های سریالی درون خودرو
برخورد قاطع با سد معبر و مشاغل مزاحم/توقیف ۹۵ خودرو بارفروشی غیرمجاز در شیراز
تولید بیش از ۳۹۸ هزار نهال در شهرستان کازرون
تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشان‌دار شد
ایمن‌سازی ۱۳۰۰ کیلومتر از راه‌های استان فارس
نمایشگاه اکسپو فارس آماده الگوسازی برای توسعه اقتصادی کشور است