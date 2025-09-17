واژگونی خودرو در محور کوار به سمت آباده آبگرم ۲ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: با اعلام گزارش واژگونی خودرو پژو پارس، ۱۰۰ متر بعد از ذوب آهن کوار به سمت آباده آبگرم نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه ۲ نفر بر اثر شدت حادثه و جراحات وارده و قبل از رسیدن اورژانس جان خود را از دست دادند.

وکیل زاده تصریح کرد: همچنین ۳ نفر در این حادثه مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه برای تکمیل و ادامه درمان به بیمارستان فاطمه الزهرا کوار منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شدند.

برچسب ها: واژگونی خودرو ، حادثه
خبرهای مرتبط
۲ کشته و ۶ مصدوم در تصادف محور شیراز - داریان
۲ فوتی در تصادف جاده جهرم - شیراز
تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزآباد – قلعه دختر با ۷ مصدوم و ۲ فوتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
محور کوار - آباده؟؟؟؟؟چه ربطی بهم دارن؟؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
انتخابات، تنفس سیاسی جامعه است؛ قانون، ملاک اصلی فعالیت‌های انتخاباتی
برای مقابله با جنگ نرم نیروی قدرتمند بسیج صف‌آرایی کند
فعالیت ۶۳ اقامتگاه سنتی و هتل بوتیک در استان فارس
رخنه مهارت تاب‌آوری عشایر در تار و پود دست‌بافته‌ها
آخرین اخبار
انتخابات، تنفس سیاسی جامعه است؛ قانون، ملاک اصلی فعالیت‌های انتخاباتی
برای مقابله با جنگ نرم نیروی قدرتمند بسیج صف‌آرایی کند
فعالیت ۶۳ اقامتگاه سنتی و هتل بوتیک در استان فارس
رخنه مهارت تاب‌آوری عشایر در تار و پود دست‌بافته‌ها
کشف نوشیدنی‌های بدون مجوز در فراشبند
کلاهبرداری با روش دریافت وام خرید خودرو
عاملان نزاع و درگیری در پارک شهر صدرا دستگیر شدند
دستگیری عوامل تیراندازی به همیار محیط‌بان در فارس
شورای نگهبان پاسدار بی‌مماشات احکام الهی و اسلامی/ صیانت از قانون و امانت‌داری آرا
نیاز به گروه‌های خونی منفی به صورت اورژانسی و فوری در فارس
توسعه متوازن گردشگری در سراسر فارس یکی از اولویت‌های جدی است
عشایر، پدافند غیرعامل واقعی/ از راه‌اندازی پست عشایری تا سامانه خدمات الکترونیکی